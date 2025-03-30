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美國中部腹地仰賴出口 將受川普貿易戰痛擊

編譯潘勛／綜合報導
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擁有2000畝農場種植大豆及玉米的農場主伊沃特(Robb Ewoldt)支持川普對中國加徵關稅，他說川普2018年向中國動用關稅制裁很管用。(路透)
擁有2000畝農場種植大豆及玉米的農場主伊沃特(Robb Ewoldt)支持川普對中國加徵關稅，他說川普2018年向中國動用關稅制裁很管用。(路透)

川普總統發動的貿易戰，已讓愛阿華州「美國農業傳統合作區」(Silos and Smokestacks National Heritage Area)一些原物料受關稅影響的產業感受到影響，有人輸有人贏，購買國內原物料的當地公司，與進口材料而不得不調漲價格的同行際遇大不相同；酪農業者生怕墨西哥祭出報復關稅而賣不動牛奶，正在擴大周邊生意活動。

華爾街日報(WSJ)29日報導，美國農業傳統合作區離南北邊界都很遠，但當地經濟做全球生意，因此醞釀中的國際貿易戰，必定捲入其中。「四城商會」經濟學者波利(Bill Polley)表示，這個稱為「四城」(Quad Cities)的區域，事實上是由沿密西西比河的五個城市組成，更加仰賴把產品賣給其他國家，出口占經濟總產出約20%，高出全國平均值約一倍。

本區域經濟龍頭是「強鹿」(Deere)公司，它生產農業及營造設備。愛阿華州貝滕多夫市(Bettendorf)行政官員普洛恩(Decker Ploehn)表示，強鹿生意好壞堪稱影響整個地區。

本地區很多商業領袖支持川普動用關稅戰術，期盼讓貿易更公平；原本力挺民主黨的當地民眾2024年投給川普，為自前總統雷根以來首度。這些商業主希望川普的關稅盡快生效；川普已對進口鋼鋁施加25%關稅，而其他「報復性關稅」可望很快實施。

建廠有125年歷史的帕爾儀器(Parr Instrument)製造壓力鍋爐，賣給伊利諾州做化學研究。其執行長尼爾森(Jim Nelson)發現有些公司正恐慌地大採購，他另想起川普第一任總統向中國加徵闗稅，害得自己的生意輸給了中國。中國政府迫不得已，只好買中國自產的設備，類似帕爾所產的鍋爐。

戴文波特市(Davenport)外，擁有2000畝農場種植大豆及玉米的農場主伊沃特(Robb Ewoldt)票投川普，他表示動用到關稅本來都不是好事，但川普2018年向中國動用關稅制裁很管用，直到新冠疫情來襲。

家族五代經營辛納蒙酪農場(Cinnamon Ridge Dairy Farm)的場主麥克斯威爾(John Maxwell)表示，墨西哥是他牛奶的大客戶，任何關稅都會傷到生意。他票投川普，現只好轉向利潤空間較大的乳酪生意，接下來再做煙熏的威士忌切達乾酪，他大嘆自己只好拚老命去賣更多起司了。

川普 關稅 墨西哥

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