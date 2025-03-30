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關稅細節沒人知道…4月2日臨近 川普政府官員、盟友都緊張

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統擬自4月2日起對世界各國全面提高進口關稅，全球屏息以待。(歐新社)
川普總統擬自4月2日起對世界各國全面提高進口關稅，全球屏息以待。(歐新社)

川普總統擬自4月2日起對世界各國全面提高進口關稅，隨著時間逼近，不但國際社會緊張，連白宮官員與盟友也因為不知這項政策對於美國經濟是一帖補藥或是毒藥而憂心忡忡。

根據政治新聞網站Politico報導，川普政府自4月2日起對全球全面提高進口關稅，隨著川普自詡的「解放日」(Liberation Day)逼近，就連副總統范斯(JD Vance)與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)等核心官員也不知具體作法而感到無所適從。

匿名知情人士向Politico坦承：「沒人知道到底發生什麼事，他們要對什麼產品徵收關稅？要對誰徵收關稅？稅率是多少？連最基本問題都沒有答案。」

還有多名官員與盟友私下擔心關稅措施可能加劇2月以來的股市跌幅，但川普無視2月通膨上漲幅度高於預期的利空，以及其他顧問的警告，迫使白宮幕僚硬幹到底，力挺川普的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)還宣稱：「我們是最棒的經濟團隊，4月2日對美國勞工而言，將是個歷史性大日子。」

金融諮詢公司Facet投資長格拉夫(Tom Graff)指出：「我確信他們試圖要重啟金融市場並建立穩定性，但我不認為川普性格會改變，我認為他想保有更多選擇。」

由於政策的不確定性，川普團隊出現口徑不一致的情況，財政部長貝森特(Scott Bessent)指出，只有約10或15國(骯髒國家)會面臨對等關稅，不過川普26日重申每個國家都將面臨關稅，甚至揚言要對製藥、半導體、煉銅與木材業等關鍵產業徵收關稅。

白宮匿名官員透露：「我們可能會在4月2日徵收部分項目關稅，也可能不會，目前尚未針對互惠關稅公告附加的項目關稅，作出最後決定。」

與川普關係密切的盧特尼克則因為全力迎合川普提出的所有要求，惹惱其他幕僚；匿名知情人士透露：「他走進橢圓形辦公室，對川普總統盡說一些他愛聽的話。」

還有國會共和黨人也擔心關稅措施可能不利期中選舉選情，聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納州)直言：「若我們在期中選舉中失敗，川普總統任期恐怕從四年變兩年。」

川普 關稅 白宮

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美國中部腹地仰賴出口 將受川普貿易戰痛擊

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