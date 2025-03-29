有的回擊有的求和 川普懲罰2律師事務所 法官阻行政令

川普總統向曾經參與調查他的律師事務所施壓，有的事務所提告，有的和解。圖為前特別檢察官穆勒，他參與的律師事務所提告川普，法官29日也判決川普禁制令。（美聯社）

面對川普 總統抨擊時如何因應，美國知名法律事務所出現兩種方式，一派選擇回擊，另一派則發揮交易的藝術(art of the deal)展開斡旋。川普27日發布行政命令，將曾經遭受不友善對待、恐將危害國家安全的律師事務所列為打擊目標，詹納和布洛克律師事務所(Jenner & Block)以及威凱平和而德律師事務所(WilmerHale)28日對川普政府提告，要求法官擋下行政命令。

聯邦法官28日晚裁決禁止川普對詹納和布洛克律師事務所的懲罰行政令。

寶維斯律師事務所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison)、世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)則選擇達成讓川普滿意的協議。川普28日對媒體表示，世達律師事務所跟白宮 取得協議，同意以免費(pro bono)服務的形式，為川普支持的訴訟提供價值1億元的法律服務。

寶維斯律師事務所上周則宣布，已與川普達成協議，川普將取消針對寶維斯的行政命令，交換條件是寶維斯答應為川普倡議議題提供價值4000萬元的免費法律服務。

紐約時報分析，從詹納和布洛克律師事務所、威凱平和而德律師事務所對川普政府提告可以看出，某些頂尖律師事務所還是願意出面對抗川普。

過去幾周，川普陸續對某些法律事務所發布行政命令，除了影響事務所代表客戶打官司的權益，還對事務所造成生存危機，因為律師的安全權限遭到註銷，無法進入聯邦政府 機關，聯邦政府官員則被下令不得跟事務所旗下律師互動。

復敦大學(Fordham University)法學院前任院長狄勒爾(Matthew Diller)說，看到詹納和布洛克律師事務所、威凱平和而德律師事務所加入博欽律師事務所(Perkins Coie)對抗不合法的行政命令，感覺相當振奮人心，「證明了投降不是唯一出路」。他說，從長遠角度來看，這些律師事務所的市場聲譽將獲得鞏固，被認為願為捍衛原則挺身而出，「許多客戶非常看重這點」。