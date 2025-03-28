證明「我是公民」困難又昂貴 數百萬美國人恐投不了票

川普總統日前簽署行政令要求辦理選民登記必須出示出生證明，但估計仍有數百萬人出示證明有困難，而且美國有一半的民眾沒有護照。（美聯社）

川普總統本周簽署行政命令，要求辦理聯邦選舉選民登記必須出示公民身分證件，例如護照 或符合真實身分證(Real ID)規格的駕照。華盛頓郵報報導，選舉專家指出，對許多民眾來說，要證明自己具有美國公民 身分，必須付出昂貴代價，過程相當不便，川普政府新規上路後，數百萬美國民眾恐因此無法投票 。

舊金山州立大學(San Francisco State University)政治系教授海杜克(Ron Hayduk)說：「數百萬人勢必受影響。」他表示，選民登記將出現嚴重混亂。

真實身分證是否足以證明身為美國公民，目前仍不清楚。根據統計，全國僅五州核發的真實身分證明確陳述駕照持有人是美國公民。專家警告，目前許多州正在推動的真實身分證換發，可能不符合能夠做為公民身分證明的證照規定。

如果真實身分證不符規定，足以證明身為美國公民的證件就是護照。然而，根據國務院統計，全國僅1億7000萬人持有美國護照，約占總人口半數。

海杜克說，不常出國的民眾真的沒有護照，申辦護照耗時較長，必須提供許多文件。

根據國務院公告，申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。

智庫機構「美國進步中心」(Center for American Progress)民主政策部副主任貝狄科維克斯(Greta Bedekovics)指出：「民眾申請護照的主要原因是要出國旅遊，但對許多美國人來說出國旅遊超過經濟能力範圍，也可能沒有興趣。」

貝狄科維克斯說，行政命令規定彷彿在說，不曾出國旅遊或沒能力出國旅遊的民眾就沒辦法投票，辦理護照等於向選民課徵1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)已經明文禁止的「投票稅」(poll tax)。

非營利投票權組織「投票騎士」(VoteRiders)法務主任薛里(Ceridwen Cherry)表示，申請護照要跑幾個機關取得相關文件，絕大多數機關辦公時間跟民眾上班時間重疊，距離民眾住家可能數哩之遙，造成不便。