挺哈留學生簽證註銷 魯比歐：抓1個瘋子取消1個

接連有挺巴大學生被捕，國務卿魯比歐表示，還會繼續清查校園內挺哈瑪斯的學生，目前已撤銷300名學生簽證。（路透）

國務卿魯比歐(Marco Rubio)27日在南美洲國家蓋亞那(Guyana)記者會上答覆詢問時證實，川普 政府加強打擊非法移民 ，至少300名國際學生簽證 已遭註銷。他說：「我們每天都在行動，我們每次抓到一個瘋子，就取消一個簽證。」國會山莊報(The Hill)分析，外國學生簽證遭註銷的人數，遠超過原先外界所知。

魯比歐表示：「希望到了某個時間點，我們已經把人抓完了，但現在我們每天都在查緝這些到處搞破壞的瘋子。」

Axios新聞網站27日披露，大約300名國際學生簽證已被註銷，川普政府官員正設法禁止某些有著太多「挺哈瑪斯」(pro-Hamas)外國學生的大學繼續錄取任何國際學生。

哥倫比亞大學(Columbia University)、塔夫茨大學(Tufts University)、阿拉巴馬大學(University of Alabama)相繼傳出支持巴勒斯坦的外國學生被捕消息。除了持有學生簽證的國際學生之外，去年在哥大校園發動反以色列抗議的哥大研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)雖然有綠卡，日前也遭移民局逮捕，綠卡註銷。

一名阿拉巴馬大學博士生26日遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘捕。校方並未公布學生姓名，但移民局網站資料顯示，遭拘留的學生是伊朗公民杜羅迪(Alireza Doroudi)。截至27日早晨為止，聯邦紀錄並未顯示杜羅迪被拘捕於何處。

今日美國報(USA Today)報導，杜羅迪被拘留原因為何，目前並不清楚。國土安全部及移民局並未回覆採訪要求。

杜羅迪在阿拉巴馬大學攻讀機械工程，根據職場社交平台領英(LinkedIn)自我介紹，杜羅迪專門領域是冶金工程。

川普總統先前表示，在美國境內聲援巴勒斯坦的外籍抗議人士必定遭到驅逐。川普說，這些外籍抗議人士支持哈瑪斯武裝份子、仇視猶太人，對美國外交政策形成障礙。