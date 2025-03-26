我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主AI換臉演出 楊紫古裝劇等6年終要播出

矽谷VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位

整理包／川普談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統26日在白宮橢圓形辦公室簽署文件。(路透)
川普總統26日在白宮橢圓形辦公室簽署文件。(路透)

川普總統正式宣布對進口車徵收高達25%關稅的計畫，擴大他今年重掌白宮後發起的全球貿易戰。

以下是川普周三（26日）在白宮橢圓形辦公室宣布關稅措施相關發言的重點整理。

1. 對所有不在美國製造的汽車徵收25%關稅，4月2日生效

川普表示：「我們將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅，我們從2.5%的基數開始，也就是我們現在的水平，然後提高到25%。」

川普說，這項關稅是永久性的，將於4月2日生效、4月3日開始徵收。他還說，自己對透過談判給予任何豁免都不感興趣。

白宮官員夏夫（Will Scharf）補充說，這些關稅是在現有關稅基礎上額外徵收，預期每年將為美國帶來1,000億美元的新收入。

白宮表示，「美墨加協定」涵蓋的車輛進口商，將獲得認證其美國成分的機會，25%的關稅將僅適用於其非美國成分的價值。

此外，根據川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵25%汽車進口關稅。

白宮表示，關稅不僅適用於完全組裝的汽車，還適用於關鍵的汽車零組件，包括發動機、變速箱、動力系統等零組件。假以時日該清單可能會擴大，納入更多零件。

2. 4月2日宣布對所有國家徵收「對等關稅」，但暗示稅率低於預期

川普說：「那是真正的美國解放日，就在4月2日，我對此充滿期待。」這項更大範圍的「對等關稅」，目標是推動其它國家降低貿易壁壘並縮小本國的貿易逆差。稅率將根據不同國家的具體情況而決定。

川普表示，關於4月2日的關稅措施，「我們會讓對等關稅適用於所有國家」，不過這些措施可能不是他一直承諾的完全對等關稅，「我們將採取非常寬容的措施。我想大家會感到相當驚訝。在很多情況下，這個關稅會比他們幾十年來對我們徵收的低。」

3. 暫不會在4月2日宣布晶片關稅，但對特定產業的關稅措施仍在醞釀中

記者問川普，是否在4月2日也會宣布針對其他特定產業產品的關稅，例如半導體晶片或是藥品。川普回答，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。

4.願意考慮降低對中國關稅稅率，換取北京支持字節跳動出售TikTok的美國業務

川普說：「關稅中的每一點都比TikTok更有價值…為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」

川普預期，他下周前能夠至少敲定TikTok交易的大致框架，不過他表示，即使沒有談成協議，他也會考慮再次延後「不賣就禁」規定的期限。

關稅 川普

上一則

卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復

延伸閱讀

德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到

德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到
卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復

卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復
川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了

川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了
川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國

川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國

熱門新聞

川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮