川普課徵25%汽車關稅 擴及關鍵零件4/2上路

川普總統宣布自4月2日起開始向進口美國的汽車徵收25%的關稅，美國的汽車有一半都是進口，墨西哥和歐盟將首當其衝。（路透）

川普 總統26日宣布對進口美國的汽車加徵25%的關稅 ，預計4月2日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，同時也表示，美國可能在2年內獲得高達一兆美元的關稅收入。

將重創歐盟 汽車業 車價也可能調漲

圖為在德國港口等待運出的汽車。（美聯社）

美國的汽車有一半是進口的，據紐約時報報導，墨西哥、歐盟等地的汽車業可能因此受到重創；車價也可能調漲。

川普26日於白宮簽署公告（Proclamation），宣布擬針對非美國製造的進口汽車、輕型卡車加徵25%的關稅；川普說，關稅擬4月2日上路，4月3日開徵。

根據白宮發布的事實清單，汽車關稅鎖定進口到美國的轎車、休旅車、跨界休旅車、小廂型車、廂型貨車，以及輕型卡車；同時也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。

白宮幕僚秘書沙夫（Will Scharf）指出，美國擬針對外國製造的汽車和輕貨車加徵25%的關稅，不但能刺激國內汽車製造，也預期每年將創造1000億美元的關稅收入。

川普說，他預期加徵25%的汽車關稅將有助於美國的債務和減稅。他表示，汽車關稅的收入可能在2年內達到6000億美元至一兆美元；除此之外，川普說，汽車關稅將創造許多建築業和汽車產業的工作機會。

針對汽車零件在美國製造，但汽車並非在美國組裝，川普說，美國將有非常嚴格的監督機制，並指出，在美國製造的汽車零件不會被課徵關稅。

據紐時報導，汽車產業占墨西哥5%的GDP，雇用約100萬人，美國的汽車關稅可能重創墨西哥的汽車產業；據了解，墨西哥2024年出口價值1810億美元的汽車和零件至美國。

美國為歐盟汽車業最大的出口市場

另外，美國的汽車關稅也可能重創歐盟汽車製造業；美國為歐盟汽車業最大的出口市場，占歐盟近四分之一的出口汽車；據了解，歐盟去年出口價值384億歐元的汽車到美國。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）受訪時說明，低於25％在美國出售的汽車含有美國製造的內容；納瓦羅並點出德國、日本和南韓，透過關稅等貿易障礙，打擊美國汽車在國外販售，納瓦羅認為，這並不公平。

為了鼓勵汽車在美國製造，川普也在現場向共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，希望未來能夠通過法案，讓美國民眾貸款購買美國製造的汽車，得以減免利息。