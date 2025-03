川普祭汽車關稅 投資人焦慮 美股3指數齊跌

川普 總統26日簽署行政令,訂4月2日起對美國進口汽車徵收25%關稅 ,美股三大指數齊跌。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導,進口汽車的關稅4月2日生效,與對等關稅(reciprocal tariffs)計畫同日實施。

史坦普500指數(S&P 500)26日下跌64.45點或1.12%,收在5712.2點;道瓊 工業平均指數(Dow Jones Industrial Average,道瓊指數)下跌132.71點或0.31%,收在4萬2454.79點。科技股占比較高的那斯達克綜合指數(Nasdaq composite,那指)下跌372.84點或2.04%,收在1萬7899.02點,其中Nvidia(台灣譯輝達,中國譯英偉達)下跌5.74%,每股收報113.76元。

川普就任以來,持續討論對出口至美國的商品徵收關稅;川普26日表示,報復性關稅(retaliatory tariffs)將在他整個第二個任期內,永久存在。

川普發言後,通用汽車(General Motors)股價在延長交易中回落7%,而福特(Ford)股價下跌5%,特斯拉(Tesla)股價逆勢上漲約1%。

川普表示,將嚴格調查汽車零件的產地與裝配地,他舉例說道,「若零件在美製造,而汽車不是(在美國組裝),那麼這些零件就不會被課徵關稅」。

汽車關稅消息發布之際,投資人已對川普的報復性關稅會如何對美國經濟造成更廣泛的影響感到焦慮,美國經濟已顯現疲軟跡象。

非營利研究機構「美國經濟評議會」(Conference Board,又稱世界大型企業聯合會)分析密西根大學3月消費者調查(University of Michigan Survey of Consumers for March)數據後,發布報告指出,消費者信心在3月落入12年來的最低點,凸顯消費者普遍對經濟抱持悲觀情緒。

摩根史坦利(Morgan Stanley)股市研究和策略團隊主管史基利(Daniel Skelly)表示,「今天的狀況提醒我們,股市近期雖曾反彈,但由於政策不確定性揮之不去,波動性依舊存在」。

史基利提醒投資人,「下周的關稅期限可能更像是談判的起點,而非得出結論,股市恐怕難以直線上漲」。