「2年有1兆元收入」川普開徵汽車關稅 興奮再提台積電

川普總統26日在白宮簽署行政令，對美國進口汽車徵收25%關稅，相關措施將於4月2日生效。(歐新社)

美國總統川普 26日宣布加徵25%的進口汽車關稅 ，預計4月2日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，同時也表示，美國可能在2年內獲得高達一兆美元的關稅收入。

川普26日於白宮 簽署公告（Proclamation），宣布擬針對非美國製造的進口汽車、輕型卡車加徵25%的關稅；川普說，關稅擬4月2日上路，4月3日開徵。

根據白宮發布的事實清單，汽車關稅鎖定進口到美國的轎車、休旅車、跨界休旅車、小廂型車、廂型貨車，以及輕型卡車；同時也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。

白宮幕僚秘書沙夫（Will Scharf）在說明時指出，美國擬針對外國製造的汽車和輕貨車加徵25%的關稅，不但能刺激國內汽車製造，也預期每年將創造1000億美元的關稅收入。

川普也拿台積電對美投資案作為例子，指在台灣生產的最大晶片公司現在要到美國生產，給予美國40%的晶片市場；川普說，台積電到美國投資近2000億美元設廠，現在幾乎要開工了。

川普說，他預期加徵25%的汽車關稅將有助於美國的債務和減稅。

川普表示，汽車關稅的收入可能在2年內達到6000億美元至1兆美元；除此之外，川普說，汽車關稅將創造許多建築業和汽車產業的工作機會。

針對汽車零件在美國製造，但汽車並非在美國組裝，川普說，美國將有非常嚴格的監督機制，並指出，在美國製造的汽車零件不會被課徵關稅。

川普也在現場向共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，希望未來能夠通過法案，讓美國民眾貸款購買美國製造的汽車，得以減免利息。

川普也對4月2日即將上路的「對等關稅」（reciprocal tariff）表達期待，並稱4月2日為「解放日」（Liberation Day）。

川普說，對等關稅預計針對全部國家，不過美國將非常寬容，「人們將感到非常驚訝」；川普說，美國計畫徵收的對等關稅在很多情況下，會比其他國家過去數十年來對美國課徵的關稅還要低；川普說，我們嘗試維持幾分保守。

川普也指出，美國預計針對藥品和木材課徵關稅。