我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽令選舉改革 選民登記須出示「公民證件」

南韓野火延燒5天 逾20死 代理總統認「情況超預期」

彭博：川普可能數周內對銅實施關稅 比原預料數月更早

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普3月5日在國會演說即表示，要對外國鋼鋁和銅課徵25%關稅。(路透)
總統川普3月5日在國會演說即表示，要對外國鋼鋁和銅課徵25%關稅。(路透)

彭博引述知情人士報導，美國可能在數周內對進口銅實施關稅，比原定決策期限提前數月。

紐約商品交易所（Comex）銅期貨延續漲勢，再創歷史新高。Comex周三(26日)銅貨最高上漲3.1%報新高價每磅5.3740美元，紐約近月合約今年已上漲約29%。

美國總統川普2月指示商務部就是否對銅進口課徵關稅啟動調查，並要求270天內提交報告。不過消息人士透露，相關決策預料會提前完成，因為這次調查看來只是個形式，川普早已有意實施此關稅。

熟悉相關程序的官員透露，川普政府正加快審查進度，預計會遠早於270天期限前就有結論。

川普揚言對所有進口銅課徵最高達25%的關稅，此舉可能擾亂全球銅市。銅是用途廣泛的金屬，常見於管線和電纜等產品中。

實施的時點也備受市場關注。期貨價格曲線顯示，截至26日早上，市場對今年12月交貨的銅呈現約5%的溢價，但對5月交貨的合約幾無溢價，顯示市場普遍預期美國關稅措施將在今年下半年才實施。

自從川普1月暗示可能對銅課徵關稅以來，紐約銅價漲勢便高於其他國際基準行情。本周紐約與倫敦銅價差創下新高，每公噸價差超過1400美元。

關稅 川普 商務部

上一則

白宮洩密元凶回應了 國安顧問自首「很丟臉」 但解釋前後矛盾

下一則

川普簽令選舉改革 選民登記須出示公民證件

延伸閱讀

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客
川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂

川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂
俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中

俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

熱門新聞

川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
美國學者認為，如果美國因為台灣，與中國開戰，美國必須評估到俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。圖為美軍米利厄斯號巡航南海地區。(美聯社)

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

2025-03-20 21:17

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
亞裔生難錄取加大？數字揭真相

亞裔生難錄取加大？數字揭真相
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由