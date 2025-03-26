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川普簽令選舉改革 選民登記須出示公民證件

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統25日簽發行政令要求選票務必在選舉日之前寄到，選民登記必須出示公民身分證明，堪稱近年選舉制度最大變革，但仍可能受到司法挑戰。（路透）
川普總統25日簽發行政令要求選票務必在選舉日之前寄到，選民登記必須出示公民身分證明，堪稱近年選舉制度最大變革，但仍可能受到司法挑戰。（路透）

川普總統25日簽署旨在大幅改革選舉規定的行政命令，包括辦理聯邦選舉選民登記時必須出示公民身分證件，例如護照或符合真實身分證(Real ID)規格的駕照；所有缺席選票(absentee ballots)與通訊選票(mail-in ballots)都必須在選舉日(Election Day)之前完成圈選，並讓選務機關收到。

所有選票須在選舉日前收到

行政命令寫道，美國連「最基本且必要的選舉保護都沒做到」，呼籲各州與聯邦機關合作，分享選民名冊、打擊選舉犯罪。行政命令指出，如果州政府選務官員不願配合，聯邦政府將取消補助經費。

川普指示司法部、社會安全局清查沒有投票資格的選民，並要求政府效率部在選民資料庫裡尋找錯誤。

川普總統25日簽署行政命令，民眾在辦理選民登記時必須出示公民身分文件，以防止弊端...
川普總統25日簽署行政命令，民眾在辦理選民登記時必須出示公民身分文件，以防止弊端，估計會有超過2130萬人受到影響。（路透）

堪稱美國選舉制度最大變革

該行政令堪稱美國對選舉制度最大的變革，但美聯社分析，川普行政命令恐怕很快面臨法律挑戰，因為憲法賦予各州訂定選舉法規的廣泛裁量權。川普長期批判選舉程序，指稱選舉充斥弊端，2020年大選落敗後更強烈抨擊特定投票方式，尤其是通訊投票

透過發布行政命令要求辦理選民登記必須證明公民身分，意味著川普並不想等共和黨國會議員通過「保護美國選民資格法」(Safeguard American Voter Eligibility Act，SAVE Act)。

共和黨人士認為，要求公民證件的規定有其必要，才能恢復社會大眾對選舉制度的信心。根據現行聯邦法律，非公民在聯邦選舉投票屬於非法行為，可能遭到重罪起訴，面臨驅逐。

倡議團體：約影響2130萬人

選舉權益倡議團體則說，要求公民證件恐造成某些民眾不便。紐約大學法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)2023年研究報告指出，屆滿投票年齡的美國公民當中，大約9%無法立即出示公民證件，換算起來大約2130萬人。

冠夫姓將與出生證明不一致

婦女結婚之後冠夫姓，辦理選民登記時可能遭遇困難，因為姓氏變得跟出生證明(birth certificates)不一樣。新罕布夏州新通過州法規定辦理選民登記必須出示公民證明，某些民眾便遇到類似問題。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，目前有18州及波多黎各允許通訊選票在選舉日過後寄達選務機關，只要郵戳是選舉日當天為止，選票都可以列入計票。

通訊投票 川普 選民登記

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