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川普寬鬆對等關稅 兩度暗示 可能給予部分貿易夥伴減免

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家。 （路透）
美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家。 （路透）

總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家，但他同時說，未來幾天將宣布對進口汽車課徵關稅，未來也將對藥品、木材及半導體課徵關稅，增添市場對他關稅政策的困惑，也引發揣測汽車關稅可能會在對等關稅之前宣布。

川普表示，並非所有新關稅都會在4月2日宣布，但屆時推出的關稅將聚焦於所謂的對等關稅，也就是根據不同國家對美國產品的關稅及其他貿易壁壘，逐一設定相對應的關稅稅率。

他兩度暗示，可能給予部分貿易夥伴豁免或減免，「我或許會給許多國家減免」，「它們對我們課徵的（稅率）高到讓我不好意思對他們課徵相同（稅率），但關稅將相當可觀，你們在4月2日就會知道了」。川普也說，「非常近期」將對汽車、藥品及鋁材課徵關稅，主張美國在戰時或遭遇其他問題時將需要所有這些物資，汽車關稅將在「未來幾天」宣布，「未來某個時刻」也可能處理木材和晶片，「我們將讓所有那些晶片公司回來」。

川普的這些發言增添市場對他貿易政策的困惑，也引發外界揣測他可能會在宣布對等關稅前，就先宣布汽車關稅，或者仍將在稍後推出針對個別產業的關稅。

財長貝森特與白宮經濟顧問哈塞特登已表示，對等關稅預料將聚焦於對美國有龐大貿易順差、且有高關稅與非關稅壁壘的十至15國。根據美國政府數據，去年貿易逆差最大15個經濟體，按序為中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、南韓、加拿大、印度、泰國、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨及南非。

關稅 川普 越南

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