川普：委內瑞拉把罪犯送美 向委買石油國家加徵25%關稅

川普總統24日以委內瑞拉對美輸出黑幫為由，下令單對委國石油等產品，擴大關稅制裁。(美聯社)

川普 總統24日宣布，將對購買委內瑞拉石油 或天然氣的國家，進口至美國的商品課徵25%關稅 ，並對委國進口商品課徵25%關稅，因為委國故意把罪犯送來美國，訂4月2日生效。川普也同時透露，他可能會豁免部分美國貿易夥伴的對等關稅。

川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，針對購買委內瑞拉石油或天然氣國家的最新全面性25%關稅，將於4月2日生效。

他的發文寫道：「任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，在跟我國進行任何貿易時，將強制支付25%關稅給美國。」

川普提及，委國向來「非常敵視」美國，「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國。

能源情報署(EIA)分析去年的數據顯示，這項新關稅可能導致中國輸美商品的關稅成本上升，中國前年購買的石油中，有68%源自委國。EIA指出，西班牙、印度、俄羅斯、新加坡和越南也進口委國石油。

美聯社報導，美國制裁委內瑞拉，仍從委國進口石油。政府數據顯示，美國今年1月從委國進口860萬桶石油，當月共進口2億200萬桶石油。

財政部24日將美國公司雪佛龍(Chevron)開採和出口委國石油的租約，延長至5月27日。這項通用授權(general license)延長，允許雪佛龍繼續開採石油。

華爾街日報(WSJ)報導，川普2月命令雪佛龍在4月初結束委國業務，經雪佛龍遊說，財政部延長授權。

委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)指責美國違反國貿規則，採取「任意、非法和孤注一擲的措施」，「破壞」該國發展。

川普認為，關稅將帶回製造業職缺，不會如經濟學者警告那般，加劇通膨壓力和阻礙成長。

南韓現代(Hyundai)汽車董事長鄭義宣(Euisun Chung)24日在白宮宣布，將在路易斯安納州建造一座價值58億元的鋼鐵廠。川普說：「這項投資表明，關稅非常有效」。