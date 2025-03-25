法官維持裁定 禁川普政府引外國敵人法驅逐委內瑞拉黑幫

華府 聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)24日維持先前裁決，禁止川普 政府援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)加速遣返 委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員。

波斯柏格15日晚間發布效期14天的臨時禁止令，擋下川普總統根據「外國敵人法」加速遣返委內瑞拉黑幫分子的作法。波斯柏格24日在37頁裁決書指出，禁止令維持不變，遭到指控為黑幫成員的移民將有機會為己辯駁，而不是直接被遣返專機載到薩爾瓦多監獄。

波斯柏格指出，「外國敵人法」條款預留設計，遭到指控的對象必須有機會爭取複審。

華府聯邦法官波斯柏格24日維持先前裁決，禁止川普政府援引1798年「外國敵人法」加速遣返委內瑞拉黑幫成員。(美聯社)

川普政府對波斯柏格裁決提出上訴，要求上訴法院撤銷判決。華府聯邦上訴法院24日下午舉行將近兩小時的聽證，三位法官組成的合議庭則未宣布裁決。司法部律師在答辯過程中說，如果波斯柏格裁決遭到推翻，川普政府就可以立即恢復遣返作業，把無證客送到薩爾瓦多監獄。

自從3月15日首次發布臨時禁止令以來，川普總統與盟友頻頻指控波斯柏格越權，並稱外交事務屬於總統專屬權限。

紐約時報分析，這起案件的關鍵在於川普是否越權，不顧「外國敵人法」與憲法條文對於戰爭期間如何驅逐、何時驅逐的定義限制。

美國遣返的新一批非法入境的委內瑞拉籍無證客，專機24日晚飛抵委國首都卡拉卡斯的西蒙玻利瓦爾國際機場。(美聯社)

「外國敵人法」在美國遭受侵犯或戰爭期間賦予行政部門龐大裁量權，得以無須考慮正當法律程序(due process)，逕行逮捕並驅逐年滿14歲的「敵對國家」(hostile nation)公民。川普政府多次強調，「阿拉瓜火車」黑幫成員直接聽命於委國政府，應視同敵對國家公民。

代表委內瑞拉無證移民的律師則說，「外國敵人法」並不適用於「阿拉瓜火車」成員，因為黑幫不是政府，幫派活動不構成侵略。美國情報機關上個月流傳的評估報告指出，「阿拉瓜火車」並不受委國政府控制。