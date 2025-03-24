哥大向川普政策讓步 教長麥克曼稱有望重獲經費

在哥倫比亞大學表明願意配合聯邦政策後，教育部長稱哥大的作法正確。圖為紐約示威者舉著支持巴勒斯坦學生領袖哈勒利的標語。(路透)

哥倫比亞大學(Columbia University)去年春天燃起大規模的親巴勒斯坦抗議運動後，挺巴學運愈演愈烈。本月稍早，川普 政府不滿哥大 處理反以風氣和抗議活動的方式，因此取消4億元研究經費和其他補助款項，要求哥大須從學術到安全政策進行九項修改，才會考慮恢復這些資金和未來撥款。教育部長麥克曼(Linda McMahon)23日表示，哥大同意實施川普政府要求的一系列政策變化後，在恢復聯邦經費上「走在正確的軌道上」。

美聯社報導，麥克曼在有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)中談到了與哥大臨時校長臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)之間的「愉快交談」。麥克曼說，阿姆斯壯知道確保校園裡的孩子們的安全是她的責任，而她想確保不會存在任何形式的歧視，也想解決有關校園內反猶太 主義的任何系統性問題。

被問及哥大是否已採取足夠措施確保不被刪減經費時，麥克曼稱「我們現在正走在正確的路上，確保解凍資金的最終談判能夠順利進行。」川普的要求包括禁止在校園內戴面罩(健康或宗教原因除外)、配置逾30名擁有逮捕權的校警、禁止學生在教學大樓內抗議等。

阿姆斯壯21日宣布哥大的中東研究系所將施行新的監督措施，並徹底改革抗議和學生紀律規則。根據其網站上發布的概要，還同意採用反猶太主義的新定義，並透過增加以色列和猶太研究所的人員來擴大「思想多樣性」。

阿姆斯壯同意川普政府要求的決定，引起一些教職員工和言論自由團體譴責，他們指責大學屈服於「川普對學術自由前所未有的侵犯」，此前，聯邦移民官員本月8日逮捕了去年擔任挺巴示威發言人和學生談判代表哈利勒(Mahmoud Khalil)。