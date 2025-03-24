我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

哥大向川普政策讓步 教長麥克曼稱有望重獲經費

編譯廖振堯／綜合報導
在哥倫比亞大學表明願意配合聯邦政策後，教育部長稱哥大的作法正確。圖為紐約示威者舉著支持巴勒斯坦學生領袖哈勒利的標語。(路透)
在哥倫比亞大學表明願意配合聯邦政策後，教育部長稱哥大的作法正確。圖為紐約示威者舉著支持巴勒斯坦學生領袖哈勒利的標語。(路透)

哥倫比亞大學(Columbia University)去年春天燃起大規模的親巴勒斯坦抗議運動後，挺巴學運愈演愈烈。本月稍早，川普政府不滿哥大處理反以風氣和抗議活動的方式，因此取消4億元研究經費和其他補助款項，要求哥大須從學術到安全政策進行九項修改，才會考慮恢復這些資金和未來撥款。教育部長麥克曼(Linda McMahon)23日表示，哥大同意實施川普政府要求的一系列政策變化後，在恢復聯邦經費上「走在正確的軌道上」。

美聯社報導，麥克曼在有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)中談到了與哥大臨時校長臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)之間的「愉快交談」。麥克曼說，阿姆斯壯知道確保校園裡的孩子們的安全是她的責任，而她想確保不會存在任何形式的歧視，也想解決有關校園內反猶太主義的任何系統性問題。

被問及哥大是否已採取足夠措施確保不被刪減經費時，麥克曼稱「我們現在正走在正確的路上，確保解凍資金的最終談判能夠順利進行。」川普的要求包括禁止在校園內戴面罩(健康或宗教原因除外)、配置逾30名擁有逮捕權的校警、禁止學生在教學大樓內抗議等。

阿姆斯壯21日宣布哥大的中東研究系所將施行新的監督措施，並徹底改革抗議和學生紀律規則。根據其網站上發布的概要，還同意採用反猶太主義的新定義，並透過增加以色列和猶太研究所的人員來擴大「思想多樣性」。

阿姆斯壯同意川普政府要求的決定，引起一些教職員工和言論自由團體譴責，他們指責大學屈服於「川普對學術自由前所未有的侵犯」，此前，聯邦移民官員本月8日逮捕了去年擔任挺巴示威發言人和學生談判代表哈利勒(Mahmoud Khalil)。

哥大 川普 猶太

上一則

國會兩黨警告 聯邦大裁員影響新人招募 恐漣漪效應

下一則

白宮發備忘錄 要求制止對聯邦興訟 逼律師收手

延伸閱讀

加拿大4月28日國會大選 分析師曝勝負取決2關鍵

加拿大4月28日國會大選 分析師曝勝負取決2關鍵
川普驅逐委內瑞拉黑幫 親屬抗議：被騙至薩爾瓦多

川普驅逐委內瑞拉黑幫 親屬抗議：被騙至薩爾瓦多
加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先

加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先
加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響

加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報