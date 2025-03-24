白宮復活節「滾蛋」找企業贊助 兩黨齊反對
川普二度擔任總統，不改其商人性格，在籌畫白宮年度復活節滾彩蛋活動，委託私人企業招募贊助商，由於涉及利益衝突，遭到外界質疑，也招致朝野兩黨齊聲反對。
外界質疑涉利益衝突 白宮：籌集資金全捐
有線電視新聞網(CNN)掌握的贊助企畫書顯示，白宮史無前例委託政治公關公司Harbinger負責策畫活動並招募贊助商，贊助金額從7萬5000元至20萬元不等，白宮則承諾會幫贊助商打廣告，至於籌集的資金將全數捐給非營利組織「白宮歷史協會」(White House Historical Association)。
白宮滾彩蛋活動始於1878年海斯(Rutherford B. Hayes)總統任內，而且長期以來該活動均由私人資助並未浪費納稅人稅金，主要是由美國雞蛋委員會(American Egg Board)提供雞蛋。
參與活動策畫的前白宮幕僚表示：「這是企業活動，不是老祖母時代的復活節彩蛋活動，大家在門口排隊，滾一個彩蛋，拿個小禮物袋，然後離開。」
小布希幕僚：當年這種提案30秒就會被否決
白宮公然招募贊助商明顯違反禁止利用公務謀取私利的規定，小布希時期的法律幕僚佩恩特(Richard Painter)斷言贊助計畫根本不可能過關：「在我那個年代，這個提案大概30秒內就會被否決，我們不會像職業足球那樣，只要廠商砸錢就可以在球場看到各種商標。」
非營利監督組織「公民責任與道德組織」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW)執行秘書謝曼(Donald Sherman)也直言：「據我所知，白宮復活節滾彩蛋活動有企業贊助，但是過往從未見過白宮直接招攬贊助並授權打廣告的作法。」
參與活動策畫的前白宮幕僚表示：「大眾對這場活動抱有一定程度的期待，希望是一場令人驚嘆、令人難忘的活動，而且每年都要不斷超越，推出更新奇、更與眾不同的內容，顯然唯有專業團隊才能辦到，而且也超出白宮訪客辦公室(White House Visitor's Office)六名員工的能力範圍。」
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