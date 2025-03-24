白宮復活節「滾蛋」找企業贊助 兩黨齊反對

白宮今年復活節的滾蛋活動，川普有意找廠商贊助，這種前所未有的作法，遭兩黨反對。圖為川普第一任期時，在白宮草坪舉行的滾蛋活動。(美聯社)

川普二度擔任總統，不改其商人性格，在籌畫白宮 年度復活節 滾彩蛋活動，委託私人企業招募贊助商，由於涉及利益衝突，遭到外界質疑，也招致朝野兩黨齊聲反對。

外界質疑涉利益衝突 白宮：籌集資金全捐

有線電視新聞網(CNN)掌握的贊助企畫書顯示，白宮史無前例委託政治公關公司Harbinger負責策畫活動並招募贊助商，贊助金額從7萬5000元至20萬元不等，白宮則承諾會幫贊助商打廣告，至於籌集的資金將全數捐給非營利組織「白宮歷史協會」(White House Historical Association)。

白宮滾彩蛋活動始於1878年海斯(Rutherford B. Hayes)總統任內，而且長期以來該活動均由私人資助並未浪費納稅人稅金，主要是由美國雞蛋委員會(American Egg Board)提供雞蛋。

參與活動策畫的前白宮幕僚表示：「這是企業活動，不是老祖母時代的復活節彩蛋活動，大家在門口排隊，滾一個彩蛋，拿個小禮物袋，然後離開。」

白宮公然招募贊助商明顯違反禁止利用公務謀取私利的規定，小布希時期的法律幕僚佩恩特(Richard Painter)斷言贊助計畫根本不可能過關：「在我那個年代，這個提案大概30秒內就會被否決，我們不會像職業足球那樣，只要廠商砸錢就可以在球場看到各種商標。」

非營利監督組織「公民責任與道德組織」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW)執行秘書謝曼(Donald Sherman)也直言：「據我所知，白宮復活節滾彩蛋活動有企業贊助，但是過往從未見過白宮直接招攬贊助並授權打廣告的作法。」