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參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

國會兩黨警告 聯邦大裁員影響新人招募 恐漣漪效應

編譯潘勛／綜合報導
政府效率部(DOGE)大肆削減聯邦政員工，兩黨議員擔心阻礙政府部門招募新血。(路透)
政府效率部(DOGE)大肆削減聯邦政員工，兩黨議員擔心阻礙政府部門招募新血。(路透)

川普總統及政府效率部(DOGE)主管馬斯克全面裁減聯邦員工，遭殃的不只是目前全國數萬聯邦雇員；兩黨國會議員警告說，這些裁員行動，恐將斵傷聯邦政府招募年輕、大學剛畢業的人才，以及民間部門高端技術人員轉任公職的吸引力，漣漪效應恐怕會持續數年，乃至數十年。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)談到DOGE削砍聯邦政府人事時指出，因他們的動作，造成要招聘新人的困難，可謂艱鉅無比。他認為DOGE早知會有這種結果，只是毫不在乎。

有成千上萬聯邦員工住在馬里蘭州，該州民主黨聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)同意肯恩的看法，他認為DOGE博新聞版面、焦土策略般的手法是存心蓄意想趕跑下一代公務員。

共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)也擔憂裁員對未來招募新人的影響；貝肯質疑DOGE的鐵腕手段，在華府共和黨內算難得一見。他表示DOGE向全國展示預算花哪裡去，還有哪些很蠢的施政項目也取得經費，這麼做很好，但DOGE開除人太草率了，最好先分析該做什麼，先開除人再重雇，不符效率。

對許多年輕人，尤其是來大華府地區讀大學的人，DOGE在做的不啻「實彈演習」。有位就讀喬治城大學(Georgetown University)的學生原本希望，自己在一個聯邦部會的實習，能幫她5月畢業前取得全職工作。她認為自己在科學方面的工作收穫滿滿，同事們「很傑出」、「讓人振作」。

但短短兩個月期間，DOGE裁減並凍結聯邦人事，顛覆她的職涯規畫。這位學生表示，不再夢想到政府工作，已改往民間部門找頭路。

她表示自己很愛那份工作，投入許多，感覺上對民眾真能有具體貢獻，以至於真的很想進入聯邦政府，但現在聯邦工作沒有了，自己還存有一絲希望，認為聯邦人事凍結會在4月結束，但她曉得這麼希望，應該是不切實際了。

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