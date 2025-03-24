白宮發備忘錄 要求制止對聯邦興訟 逼律師收手

白宮透過司法部施壓，要那些控告聯邦官司的律師樓收手。(路透)

白宮 21日深夜發布備忘錄，指示司法部 長邦迪(Pam Bondi)和國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)制裁在法庭上挑戰川普 總統的律師或律師事務所；華盛頓郵報分析，白宮此舉被解讀為，川普加強打壓曾反抗他或興訟的對象。

川普要求2部長追究並懲處 擴及移民法庭

白宮備忘錄指示邦迪和諾姆對律師提出道德挑戰，指控他們憑空提出訴訟，檢討範圍擴及移民法庭。

備忘錄告訴邦迪，若律師事務所的初級律師存在不當行為，考慮對其所屬律師事務所合夥人採取行動，並回溯過去八年針對政府的案件，尋找「可能需要採取額外行動的不當行為」。

該備忘錄發布之際，川普政府面臨因試圖解散聯邦機構、多元化政策、凍結開支、解雇聯邦公務員和未經正當程序驅逐移民等事件，面臨130多宗訴訟。

華郵統計，截至目前，聯邦法官已對川普政府發出30多道禁令，並在十多宗案件中做出對川普政府有利的裁決。

備忘錄呼籲邦迪追究並懲處「對美國行政部門和機構進行濫訴(frivolous)、不合理(unreasonable)和無理纏訟(vexatious)的律師和律師事務所」。

這份備忘錄是近幾周一系列不尋常行政行動的一環，相關措施包括懲罰立場與川普相悖的法官和律師。

此外，川普政府援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉幫派成員的訴訟持續，這是別具爭議的案件；負責此案的聯邦法官表示，政府的行為「有問題且令人擔憂」。

凡妮塔·古普塔(Vanita Gupta)先後在歐巴馬和拜登政府的司法部，擔任司法部民事部門代理助理檢察長和司法部助理部長；她表示，這份備忘錄對司法體制構成公然威脅。

古普塔發出聲明表示，「我以同樣的強度起訴和捍衛政府，這份總統備忘錄透過威脅和恐嚇，攻擊法律制度的根基，意圖震懾根據法律和憲法追究政府責任的訴訟當事人。」

白宮備忘錄在川普及其盟友最近連番抨擊聯邦法官之後出現，例如部分法官做出不利川普的裁決，或在法庭上接手挑戰川普的案件。

此外，多位拜登政府任命的檢察官及各層級官員失去安全授權，另有多項行政命令針對三家著名的律師事務所，分別是博欽(Perkins Coie)、科文頓·柏靈(Covington & Burling)，以及保羅與衛斯(Paul Weiss)律師事務所。