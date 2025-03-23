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國安部關閉「維護移民權益」3個內部監督機構：是絆腳石

編譯俞仲慈／即時報導
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國土安全部(DHS)21日宣布裁撤「民權與公民自由辦公室」「移民拘留申訴專員辦公室」與「公民和移民服務申訴專員辦公室」的人員編制，並宣稱這些監督機構是移民執法的「絆腳石」(roadblocks)。(歐新社)
國土安全部(DHS)21日宣布裁撤「民權與公民自由辦公室」「移民拘留申訴專員辦公室」與「公民和移民服務申訴專員辦公室」的人員編制，並宣稱這些監督機構是移民執法的「絆腳石」(roadblocks)。(歐新社)

國土安全部(DHS)21日宣布將裁撤三個負責調查投訴與維護移民權益的內部監督單位，並宣稱這些監督機構是移民執法的「絆腳石」(roadblocks)。

根據華盛頓郵報報導，DHS宣布「縮減」(reduction in force)「民權與公民自由辦公室」(Office for Civil Rights and Civil Liberties)「移民拘留申訴專員辦公室」(Office of the Immigration Detention Ombudsman)與「公民和移民服務申訴專員辦公室」(Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman)的人員編制，實質進行裁撤，如果員工無法在內部替換職位，將在60天內被解僱。

DHS發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)強調：「國土安全部仍會全力保護人權，但必須簡化監督機制，消除執法障礙。」並補充道：「為確保納稅人的錢能夠支持DHS重點任務，也就是邊境安全與移民執法，偏偏他們不僅不支持執法，反而常常成為對手拖累執法行動。」

前國土安全部監察長羅斯(John Roth)直言：「這是一項重大打擊，他們是負責監督的第一道防線。」還有聯邦眾院民主黨人也發文指控川普政府「正在裁撤另一個可能揭露其違法與違憲行為的辦公室」。

據了解，遭到裁撤的三個單位共有約300名員工，人數僅佔全部26萬名員工一小部分，其中年度預算4600萬元的「民權與公民自由辦公室」擁有150多名員工，是最大執法監督單位，負責拘留、起訴等移民執法監督，例如拘留所內發生的性侵案、在機場或邊境檢查站對移民的騷擾等，全力捍衛人權。

至於「移民拘留申訴專員辦公室」擁有120多名員工，屬於中立單位，2023年調查1萬1000多起申訴案，完成22次檢查並公布11份調查報告；另外「公民和移民服務申訴專員辦公室」旗下45名員工光是2023財年即接獲破紀錄三萬件申訴案，其中近四分之一是拜登任內透過人道主義假釋(humanitarian parole)合法入境的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉人，不過川普一上任已經取消該計畫。

前申訴專員施蒂費爾(Nathan Stiefel)在提交給國會的年度報告中寫道：「許多申請案令人心碎，許多人詳述家人在祖國面臨的危險、飢餓與絕望。」

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