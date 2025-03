國安部關閉「維護移民權益」3個內部監督機構：是絆腳石

國土安全部(DHS)21日宣布裁撤「民權與公民自由辦公室」「移民拘留申訴專員辦公室」與「公民和移民服務申訴專員辦公室」的人員編制,並宣稱這些監督機構是移民執法的「絆腳石」(roadblocks)。(歐新社)

國土安全部 (DHS)21日宣布將裁撤三個負責調查投訴與維護移民 權益的內部監督單位,並宣稱這些監督機構是移民執法的「絆腳石」(roadblocks)。

根據華盛頓郵報報導,DHS宣布「縮減」(reduction in force)「民權與公民自由辦公室」(Office for Civil Rights and Civil Liberties)「移民拘留申訴專員辦公室」(Office of the Immigration Detention Ombudsman)與「公民和移民服務申訴專員辦公室」(Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman)的人員編制,實質進行裁撤,如果員工無法在內部替換職位,將在60天內被解僱。

DHS發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)強調:「國土安全部仍會全力保護人權,但必須簡化監督機制,消除執法障礙。」並補充道:「為確保納稅人的錢能夠支持DHS重點任務,也就是邊境 安全與移民執法,偏偏他們不僅不支持執法,反而常常成為對手拖累執法行動。」

前國土安全部監察長羅斯(John Roth)直言:「這是一項重大打擊,他們是負責監督的第一道防線。」還有聯邦眾院民主黨人也發文指控川普政府「正在裁撤另一個可能揭露其違法與違憲行為的辦公室」。

據了解,遭到裁撤的三個單位共有約300名員工,人數僅佔全部26萬名員工一小部分,其中年度預算4600萬元的「民權與公民自由辦公室」擁有150多名員工,是最大執法監督單位,負責拘留、起訴等移民執法監督,例如拘留所內發生的性侵案、在機場或邊境檢查站對移民的騷擾等,全力捍衛人權。

至於「移民拘留申訴專員辦公室」擁有120多名員工,屬於中立單位,2023年調查1萬1000多起申訴案,完成22次檢查並公布11份調查報告;另外「公民和移民服務申訴專員辦公室」旗下45名員工光是2023財年即接獲破紀錄三萬件申訴案,其中近四分之一是拜登任內透過人道主義假釋(humanitarian parole)合法入境的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉人,不過川普一上任已經取消該計畫。

前申訴專員施蒂費爾(Nathan Stiefel)在提交給國會的年度報告中寫道:「許多申請案令人心碎,許多人詳述家人在祖國面臨的危險、飢餓與絕望。」