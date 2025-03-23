國稅局裁員效應 稅收恐短少10%

馬斯克領軍的政府效率部進行精簡聯邦人事與經費，招來質疑與批評。圖為月初赴國會向共和黨議員說明工作情況。(路透)

馬斯克率領的政府效率部(DOGE)大動作裁減各聯邦機構員工，國稅局 (IRS)更是重點部門之一，已被解雇超過1萬1000名員工。三位了解稅務的人士警告，人手短缺將使得個人和企業出現逃漏稅的僥倖心態，恐導致稅收減少逾一成。

華盛頓郵報報導，國稅局去年徵收了5兆1000億元，知情人士表示財政部和國稅局官員預測到今年4月15日的最後期限，稅收將比去年度減少10%以上。這相當於聯邦政府損失超過5000億元，這相當於2024年國防預算的六成。

官員們曾警告此結果。今年1月稅務官員向即將上任的川普政府財政部提交的報告指出：「大幅削減預算和人員能力，可能會造成積壓、延誤、稅收減少，並減弱數位化的能力。」一位參與會議的人士表示隨著時間拉長，較少人員也能提高生產率，但這個報稅 季行不通。

據參與調查的幾名機構員工稱，國稅局已經放棄調查高價值公司和納稅人，因為必須分配資源來維持內部系統運作。自川普上任以來，已有兩名國稅局專員辭職，合規主管馬洛伊(Heather Maloy)則於21日辭職。這三人表示，國稅局還注意到越來越多的人在網路上表示今年不打算繳稅，或者大肆申請他們沒有資格獲得的稅收抵免和扣除(tax credit & deduction)，打賭審計員不會檢查他們的帳戶。

稅務準備服務FileYourTaxes.com執行長塔盧依(Timur Taluy)表示，洛杉磯野火等自然災害的受害者可能延後到10月才報稅；其他納稅人則在經濟困難時常會選擇免罰款的六個月延期申報。

國稅局每周都會發布報稅季報告，顯示收到的退稅 數量以及官員處理退稅的方式。這些報告顯示與2024年報稅季同期相比，國稅局今年收到的退稅減少了1.7%。國稅局還有更詳細、非公開的稅收預測，是根據已提交納稅申報表的總計預定付款額、相對於前幾年納稅人的未申報餘額來預測。