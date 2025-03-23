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社安新規31日上路 不利偏鄉申請

編譯徐薏茹／綜合報導
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西維州山區地處偏遠，社安署辦事處所在對民眾並不方便，退休族又不見得使用網路，社安新規是領取社安福利的障礙。(美聯社)
西維州山區地處偏遠，社安署辦事處所在對民眾並不方便，退休族又不見得使用網路，社安新規是領取社安福利的障礙。(美聯社)

新規定要求社安福利金受益人必須在線上或親自前往機構獲得重要福利，無法透過電話辦理，新規將於3月31日上路，川普政府希望透過新規簡化程序，並且打擊體系內廣泛的詐騙行為。然而，這一變化將對美國最弱勢的族群造成重大影響，在高貧窮率的偏遠地區，前往辦事機構不容易，且往往缺乏廣泛的網路服務。

此外，許多辦事處因聯邦政府削減成本的措施而關閉，導致部分人必須前往更遠的區域辦理申請。

73歲的維羅妮卡·泰勒(Veronica Taylor)大部分時間都待在西維吉尼亞州的偏遠地帶，她不會操作電腦，更不用說是使用網路了，而她居住的地方得開車一小時才能找到雜貨店。

管理地方非營利組織「老年人委員會」(The Commission on Aging)的里德(Donald Reed)表示，他非常擔憂政策改變，以及即將帶來的影響，「我並非反川普，我認為一般大眾很支持政府減少浪費，不過我不認為一般大眾瞭解政府當前行動所帶來的後果。」

貧困的偏遠地區可能受影響最深

西維吉尼亞州麥克道威郡(McDowell County)有三分之一的貧困人口，約30%的人口領取社安福利金，20%的人沒有寬頻網路，居民在獲取衣食等基本需求方面本來就已經面臨困難。

「老年人委員會」等非營利組織接受聯邦政府的資金，用以提供偏遠地區前往雜貨店、就醫的交通服務，並在該郡的老年中心提供免費午餐，理論上，這些機構可以增加前往社保辦事處的交通站點。

但交通補助金本來就已不足以滿足需求，去年，里德在會計年度的最後三個月用完資金，必須動用委員會備用金，他表示今年已無法再這麼做。

上周他得知委員會又失去原本期望近100萬元的補助金，同樣是因為聯邦政府的成本削減措施所致。里德原本計畫運用這筆資金重建該郡的老年中心，如今計畫告吹，「一旦錢沒了，就是沒了。」

西維吉尼亞州 聯邦政府 川普

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