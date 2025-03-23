國土安全部撤銷古巴4國53.2萬人合法居留權 假釋計畫30天內失效

國土安全部宣布全面終止對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉(CHNV)國民及其直系親屬的人道假釋計畫，4月24日這一計畫將失效。圖為被美國遣返的無證移民2月20日抵達委內瑞拉的西蒙波利瓦爾國際機場。(美聯社)

國土安全部 21日在聯邦公報(Federal Register)宣布全面終止對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉(CHNV)國民及其直系親屬的人道假釋(humanitarian parole)計畫，在發布的30天後，即4月24日，CHNV假釋計畫將失效。

來自這四個國家，大約53萬2000名擁有合法身分的國民將受到計畫終止的影響。國土安全部表示，他們中若未獲個別核准延期，必須在計畫失效前自行離開美國，否則會面對遣返 程序。

國土安全部指出，假釋在本質上只是暫時的，不能作為獲得任何移民身分的基本依據，也不構成進入美國的許可。該公報說會保留權限，根據個案給予人道假釋，但將不再接受任何新的庇護申請。

CHNV人道假釋計畫，是前朝拜登 政府於2022年10月啟動，在2023年1月進一步擴大，當時是鑑於這四個國家的人權狀況，允許每月最多3萬人進入美國，為期兩年內可以合法工作，期滿後可以申請延期。

拜登當時表示，這個計畫也是以一個「安全及人道」的方式來緩解美墨邊境壓力，是鼓勵透過新的合法管道入境的舉措之一。自計畫實施以來，已有超過50萬人根據該政策來到美國。

川普總統在2024年大選期間一直指責這個「所謂的人道主義假釋計畫遭到廣泛濫用」，聲言若當選就會廢除。

對於川普政府終止CHNV人道主義假釋，維權組織及活動人士在譴責之餘，已決定向聯邦法院提起訴訟，依靠法律武器來挑戰。

其中之一的司法行動中心(Justice Action Center)創辦人兼主任杜姆林 (Karen Tumlin)指責有關決定「殘忍及魯莽」，為全國各地的家庭及社區帶來不必要的混亂及傷心，結果只會適得其反。

由於涉及人數超過50萬人，其中大多不會自願離去，聯邦政府如何遣返他們也成問題。古巴通常每月接受約一趟遣返航班，而委內瑞拉和尼加拉瓜則拒絕接受任何遣返航班，只有海地較願意接收及至目前為止接收得最多。