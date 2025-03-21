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命名原因、設計概念 6代戰機F-47波音得標重點一次看

命名原因、設計概念 空軍6代戰機F-47波音得標重點一次看

中央社華盛頓即時報導
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川普宣布，美國未來將投入生產第六代新型戰機「F-47」。(路透)
川普宣布，美國未來將投入生產第六代新型戰機「F-47」。(路透)

波音（Boeing）獲選為美國空軍打造第6代戰機。美國空軍表示，這款可能成為史上最貴的先進制空戰機，對今後數十年嚇阻中國軍力至關重要。

華爾街日報與國防新聞（Defense News）報導，川普總統今天在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、空軍參謀長艾爾文（David Allvin）等人陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布波音得標空軍6代機計畫。

根據川普是第47位總統、美空軍生日命名

這款名為F-47的有人戰機將在之後10年間成軍，具備新的匿蹤和遠程打擊能力，並可與半自動無人機協同作戰，確保美軍比對手更具科技優勢。

國防新聞與Axios新聞網報導，美軍「次世代空優」（NGAD）計畫將以6代機取代目前的F-22。身為美國第47位總統的川普今天說是「將領們」為新機取名F-47，還說這是一「美麗的數字」。艾爾文則說，另一意涵是美國空軍成立於1947年。

美次世代空戰概念：有人戰機搭配無人僚機

F-47是「次世代空優」概念空戰體系的核心。整個體系另含協同作戰航空器（CCA，即無人僚機）、尖端感測器、武器和其他技術，讓6代機能更佳與衛星及其他飛機融合成同一作戰網絡。

波音擊敗洛克希德馬丁（Lockheed Martin）得標。川普政府尚未公布6代機計畫所需經費，但專家們表示，整體研發、籌獲成本恐不下於500億美元。

通用原子（General Atomics）與安杜里爾（Anduril）這兩公司各別推出RFO-42A、RFO-44A競標無人僚機案，供未來搭配F-35、F-47之用。美國空軍希望無人僚機能相對便宜，採用自主軟體操控，能執行偵察、打擊、電戰和誘餌等任務。

美國軍方相信，美國的第六代戰機F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰...
美國軍方相信，美國的第六代戰機F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰鬥機。圖為波音公司F-47戰機預想圖。(取自社媒X平台)

擺脫近年諸事不順 波音一吐怨氣

波音近年在軍、民用飛機領域都陷困境，得標空軍6代機計畫堪稱一吐怨氣。波音先是2018、2019年兩起737 MAX客機空難造成近350人罹難，直到去年7月才與司法部達成認罪協商，免於和空難相關的詐欺訴究。

去年1月一架737 MAX在空中發生艙門脫落，駭人景象在網路瘋傳。同樣是去年，波音的機械師們因合約糾紛罷工近兩個月。

由於設計和成本負擔等問題，「次世代空優」計畫去年夏天被暫緩，因為當時估算6代機單價恐達3億美元，是F-35的3倍，美國空軍認為難以負擔。

不過艾爾文今天表示，F-47的成本將低於F-22，因為空軍機隊日後的6代機數量將多於F-22。美國空軍目前擁有約180架F-22，單價達1.43億美元。

川普(右二)21日與國防部長赫塞斯(右一)和軍方將領的陪同下在白宮楕圓形辦公室宣...
川普(右二)21日與國防部長赫塞斯(右一)和軍方將領的陪同下在白宮楕圓形辦公室宣布，美國未來將投入生產第六代新型戰機「F-47」。(路透)

印太戰場抗中 美海空都需新一代戰機

中國去年底推出兩款新一代戰機和一款新的空中預警機。五角大廈去年12月於2024年版中國軍力報告指出，雖然共軍現代化進程受肅貪拖累，但整體仍在快速進行，認為中國在空軍方面正逼近典型的美國標準，無人機技術更已與美軍旗鼓相當。

報告認為美國若要在印太地區作戰就需要大量空中武力，包括有人與無人作戰飛機。

除美國空軍外，美國海軍也有下一代先進戰機F/A-XX的計畫。

波音 川普

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