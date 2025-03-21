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川普與大學爭鬥 恐改變「一個世代」美國文化

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統設法讓學術圈屈服於他的命令，使高等教育圈不少人士擔心恐將終結美國在研究、科學領域的領先地位。圖為柏克萊加大師生3月18日打出「教育不是審查」的標語抗議。(美聯社) People rally at the University of California, Berkeley campus to protest the Trump administration Wednesday, March 19, 2025, in Berkeley, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-19，數位典藏序號：20250320055419108】
川普總統設法讓學術圈屈服於他的命令，使高等教育圈不少人士擔心恐將終結美國在研究、科學領域的領先地位。圖為柏克萊加大師生3月18日打出「教育不是審查」的標語抗議。(美聯社) People rally at the University of California, Berkeley campus to protest the Trump administration Wednesday, March 19, 2025, in Berkeley, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-19，數位典藏序號：20250320055419108】

紐約時報20日報導，高等教育圈有不少人士擔心，川普總統設法讓學術圈屈服於他的命令，恐將終結美國在研究、科學領域的領先地位，但是許多大學紛紛體認到，很難找到幫忙說話的盟友。

2023年10月哈瑪斯組織(Hamas)攻擊以色列的三天後，哥倫比亞大學(Columbia University)校長莎菲克(Nemat Shafik)發表聲明表示：「在21世紀裡，這個世界對傑出大學有何要求？」相隔17個月後，莎菲克便下台，因川普政府看法與她的截然不同，川普總統更把公共經費跟政府對大學的期許綁在一起。

川普對大學的期許包括：學校傳授的內容，應是捍衛美國傳統與西方文明，讓學生為職場做好準備，限縮抗議活動與研究。

香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)校長瓊斯(Robert J. Jones)說，他的46年高等教育生涯經驗裡，不曾見過大學主管與華府之間政策看法分歧如此嚴重的狀況。

有關高等教育的目標究竟為何的爭議，結果可能改變一個世代甚至更久的美國文化。如果川普的願景得以落實，美國的許多大學，不管公、私立，不分紅、藍州，都可能被掏空，危及國家學術研究的根本基礎。

川普上任兩個月，各地大學開始裁員、凍結新聘人事、關閉實驗室以及面臨聯邦調查。川普政府對哥倫比亞大學提出一連串要求，取消4億元聯邦補助與合約殺雞儆猴，讓全國其他大學主管不寒而慄，擔憂政府將透過財務權力影響課程、師資與招生過程。

同樣出身長春藤名校的川普與副總統范斯連續批評高等教育機構，比以往保守派人士檢討全國頂尖學術機構的力道還更猛烈。

大學進行的私下民調則顯示，高學費導致許多民眾認為，身為非營利機構的大學根本不是非營利，學貸增加也讓學位的價值見仁見智。

川普 哥倫比亞大學 紐約時報

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