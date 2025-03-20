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川普簽署行政命令 提高美關鍵礦物產量

編譯季晶晶／綜合外電
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川普周四在白宮簽署關閉教育部的行政命令時表示，他還簽署了一項行政命令，要大幅提高關鍵礦物和稀土的生產。(美聯社)
川普周四在白宮簽署關閉教育部的行政命令時表示，他還簽署了一項行政命令，要大幅提高關鍵礦物和稀土的生產。(美聯社)

川普總統周四表示，他簽署了一項行政命令，旨在提高關鍵礦物的國內產量，以降低中國在這個領域的控制力。

川普周四在白宮簽署關閉教育部的行政命令時表示：「我還簽署了一項行政命令，大幅提高關鍵礦物和稀土的生產。這對這個國家來說是一件大事。」

白宮沒有立即提供這項行政命令的細節。先前路透報導，川普尋求在國防部軍事基地建設金屬精煉設施，可能利用國安權力來提高產量。彭博資訊引述白宮官員報導，川普準備根據《國防生產法》，提供融資、貸款及其它投資，來支持國內加工關鍵礦物和稀土元素，甚至可能包括煤炭在內。美國國際開發金融公司將與國防部合作，為新的礦產項目提供融資。

稀土礦商MP Materials的股價盤後交易一度上漲4.6%。煤炭生產商Peabody Energy攀升超過2%。

美國許多礦商長期抱怨官僚主義拖延阻礙美國的產量，一直期待川普發布行政命令。

川普周四還表示，美國將在近期與烏克蘭簽署礦產和自然資源協議。

《國防生產法》是20世紀50年代由時任總統的杜魯門在韓戰時為增加鋼鐵產量而推出的法律。前總統拜登同樣動用依此鼓勵關鍵礦物生產，將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等加入清單，還用來支持生產電熱泵。川普的第一次任期內也曾援引該法在新冠疫情期間刺激口罩生產。

川普 白宮 稀土

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