莫迪示好也沒用 川普：印度將在4月2日被徵收對等關稅

總統川普（右）表示，美國從4月2日起將對印度實施對等關。圖左為印度總理莫迪。(路透)

總統川普 表示，美國從4月2日起將對印度 實施對等關稅 ，即便印度當局官員忙著透過降低貿易壁壘來安撫華盛頓。

川普19日在接受保守派媒體Breitbart News採訪時表示，印度是「全世界關稅最高的國家之一」，「我相信他們可能會大幅調降這些關稅，但在4月2日，我們將對他們徵收與他們對我們徵收相同的關稅。」

雖然川普屢次指出，印度在4月2日將不會獲得豁免，但印度官員一直採取比較樂觀的論調。印度商業部商工部長高約爾（Piyush Goyal） 本月稍早訪美，並表示他與川普政府官員進行了一場「前瞻性的討論」，雙方希望能在秋季前達成貿易協議。

在近幾周，印度已降低對進口波本威士忌和高級摩托車的進口關稅，並同意從美國購買更多能源和武器。新德里官員據報導也正在討論降低一系列其他產品的關稅，包括汽車、部分農產品和化學品等。

此外，印度還寄望於總理莫迪與川普多年來的友好關係。莫迪是川普重返白宮後首批來訪的外國領袖之一，並在最近的一次訪談中大幅讚揚川普。

川普在接受Breitbart News採訪時表示，他與印度的關係「非常良好」，但強調他對印度的關稅政策存在意見。