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川普關稅效應 推動銅價飆破每噸10000美元大關

編譯季晶晶／綜合外電
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川普擬課關稅推動銅價升破每噸10000美元大關。(路透)
川普擬課關稅推動銅價升破每噸10000美元大關。(路透)

銅價升破每噸10000美元重要大關。總統川普擬對這種關鍵工業金屬課關稅，在他上月下令商務部調查銅進口後，銅價就節節攀高，貿易商爭先恐後地搶在關稅措施出爐前將銅運往美國，從而導致其他地區的供應減少。

倫敦金屬交易所（LME）的銅價周四(20日)一度上漲0.5%至每噸10040美元，為去年10月以來最高水準。紐約Comex銅價也逼近創紀錄高位。

紫金礦業投資上海有限公司交易部副總監衛來表示，這是由美國潛在關稅所引發的一輪跨區域重新定價，貨被吸引到美國，其他地方卻出現短缺；購買情緒非常強烈。」

川普試圖重塑全球貿易並加強對美國國內生產商的保護，引發了市場動盪，銅價飆升只是其中的一部分。川普對鋼鐵和鋁課25%的進口關稅，對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，並承諾從下個月開始全面實施對等關稅。

對銅進口的調查可能要到今年稍晚才能提出建議，但高盛集團和花旗集團等機構預計，美國將在2025年底前對銅開徵25%的進口稅。

今年初以來，Comex銅價已上漲27%，LME銅價上漲大約14%。這麼大的價差極大地刺激貿易商和生產商繼續將銅運往美國，可能還有超過10萬噸的供應在路上。知情人士透露，托克集團、嘉能可在內的大宗商品交易商正在將原本要運到亞洲的大量銅改道運往美國。

上海時間20日上午11時24分，LME銅價報每噸10016美元。

關稅 川普 高盛

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