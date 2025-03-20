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拿回4億元撥款 哥大擬答應川普政府9要求

編譯盧炯燊／綜合報導
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紐約南區聯邦法院法院19日裁定哥大挺巴示威領袖、前學生哈利勒反抗被驅逐一案，改轉回到新澤西州聯邦法庭審理。(美聯社)
紐約南區聯邦法院法院19日裁定哥大挺巴示威領袖、前學生哈利勒反抗被驅逐一案，改轉回到新澤西州聯邦法庭審理。(美聯社)

正處於風口浪尖的哥倫比亞大學，在面對川普政府停止4億元聯邦撥款下，19日暗示將同意遵照政府的九項要求，但強調「不會動搖我們的原則及學術自由價值觀」。

川普政府早前指責哥大「面對猶太學生的持續騷擾沒有採取行動」而停止4億元聯邦資助，上星期它向哥大發送信件列出了九項要求，校方必須在3月19日下班前承諾遵守，作為恢復聯邦資助的「先決條件」。

九項要求包括禁止戴口罩、對部分學生抗議者「紀律處分」、賦予校警權力、對反猶太主義作出正式定義、改革招生程序、以及將學校的中東、南亞及非洲研究系納入「學術接管」，也就是不再由教職員控制。

哥大臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong) 19 日作出回應，婉轉暗示校方會遵照九項要求。她在大學網站上發布公開信表示，「(政府)可就我們的做法和進展提出合理的問題，我們是會回答的。但我們絕不會損害教學獨立價值、對學術自由的承諾或遵守法律的義務」。

她又說，「校方會與聯邦監管機構展開建設性對話，包括我們為解決反猶太主義、騷擾和歧視所做的工作；以及我們對這項持續工作的承諾」，但她沒說明校方如何實現這兩項目標。

她在信中承認反猶太主義仍然是校園裡的問題，「任何形式的反猶太主義、騷擾及歧視都是不可接受的，這不僅損害我們的社區意識，也損害我們的學術使命」。

哥大學生去年首先發動紮營占領校園運動，抗議以色列在加薩大屠殺巴勒斯坦人，這場運動不僅遍及美國多所大學，甚至擴至多個國家的大學。

川普1月20日就職後，司法部宣布成立工作小組，以「根除學校和大學校園內的反猶太騷擾」，早前最少拘捕哥大兩名學生示威領袖。

此外川普政府還透過停止撥發聯邦資金向高等教育機構施壓，白宮 19 日指賓州大學允許跨性別學生參加女子運動隊比賽，因此政府暫停1.75億元聯邦撥款。

猶太 哥大 川普

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