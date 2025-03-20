我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

賓大允許跨性別參賽 川普政府暫停1.75億元補助

記者胡玉立／綜合報導
賓州大學因允許跨性別參加運動比賽，被川普政府取消1.75億元的學校補助經費。（美聯社）
賓州大學因允許跨性別參加運動比賽，被川普政府取消1.75億元的學校補助經費。（美聯社）

白宮19日在社群媒體X平台發文宣布，由於賓州大學採取接納跨性別運動員政策，川普政府決定暫停提供賓大1億7500萬元聯邦資金。賓大表示，校方看到媒體相關報導，尚未收到任何官方通知；賓大強調，該校「始終遵守全美大學體育聯盟(NCAA)和常春藤聯盟學生參與體育團隊的政策」。

白宮貼文指出，賓大政策「迫使女性在體育運動方面與男性競爭」，貼文結尾還套用川普慣用說法：「說到做到」。

川普總統2月簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育運動。該命令將跨性別女性稱為男性，表示讓跨性別女性參加女子體育運動是「侮辱女性、不公平且危險的行為，剝奪了女性參與體育競賽並勝出的平等機會」，「美國政策是撤銷所有剝奪女性公平運動機會的教育計畫資金」。

2022年賓大跨性別學生選手莉亞·湯馬斯 (Lia Thomas) 加入女子泳隊，是首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別女性；賓大也因此登上全國頭條新聞。三名賓大前游泳選手2月控告賓大、哈佛大學、常春藤聯盟和NCAA違反「教育法修正案第九條」（Title IX）；該條款旨在防止接受聯邦資助的教育計畫活動出現性別歧視。

之前代表肯塔基大學的游泳女將蓋恩斯（Riley Gaines）讚揚川普政府表示，「川普政府再度迅速採取行動，暫停賓大1億7500萬元的聯邦經費，以捍衛常理並保障女性的機會。賓大讓男子在女子游泳比賽中競爭，剝奪像我和隊友等女性運動員辛苦掙來的名次、 獎杯和紀錄，同時強迫女性與這個完整男人共用更衣室，向我們暴露下體。」

川普政府2月針對賓大湯瑪斯案展開調查，同時被調查的還有聖荷西州立大學（San Jose State University ）一名運動員參與女子排球隊；該生從未證實自己是跨性人，也不曾公開評論相關爭議。

白宮官員向國家廣播公司（NBC）表示，川普政府因湯瑪斯暫停提供賓大資金，並不是教育部法修正案第九條調查的結果，而是政府「立即主動審查流向這些大學的自由支配資金」；這次暫停的聯邦資金來自國防部和衛生部。賓大去年的聯邦經費總數約為十億元。

代表青少年團體的LGBTQ法律倡議與辯護人組織（LGBTQ Legal Advocates & Defenders）資深律師埃丘爾 (Chris Erchull) 表示，川普政府針對跨性別者的行政命令「相當於有組織運動，目的是阻止跨性別者在社會中正常生活」。

川普政府強力主張並執行跨性別者參與女性運動賽事，現已影響各大校園，更可能影響如奧...
川普政府強力主張並執行跨性別者參與女性運動賽事，現已影響各大校園，更可能影響如奧運等國際比賽。圖為賓大跨性別游泳選手莉亞·湯馬斯。（美聯社）

賓大 川普 跨性別

上一則

旅行禁令恐擴大…布朗、康乃爾等大學警告國際生：春假留在美國

下一則

拿回4億元撥款 哥大擬答應川普政府9要求

延伸閱讀

「川習會」前先弄清兩問題 川普：可接受6月與習近平高峰會

「川習會」前先弄清兩問題 川普：可接受6月與習近平高峰會
「川普被他唬了」 CNN稱俄以部分停火包裝「直接說NO」

「川普被他唬了」 CNN稱俄以部分停火包裝「直接說NO」
通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源

通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源
澤倫斯基：與川普坦誠對話 美烏將在沙烏地會面協商

澤倫斯基：與川普坦誠對話 美烏將在沙烏地會面協商

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？