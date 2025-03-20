賓大允許跨性別參賽 川普政府暫停1.75億元補助

賓州大學因允許跨性別參加運動比賽，被川普政府取消1.75億元的學校補助經費。（美聯社）

白宮19日在社群媒體X平台發文宣布，由於賓州大學採取接納跨性別 運動員政策，川普 政府決定暫停提供賓大 1億7500萬元聯邦資金。賓大表示，校方看到媒體相關報導，尚未收到任何官方通知；賓大強調，該校「始終遵守全美大學體育聯盟(NCAA)和常春藤聯盟學生參與體育團隊的政策」。

白宮貼文指出，賓大政策「迫使女性在體育運動方面與男性競爭」，貼文結尾還套用川普慣用說法：「說到做到」。

川普總統2月簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育運動。該命令將跨性別女性稱為男性，表示讓跨性別女性參加女子體育運動是「侮辱女性、不公平且危險的行為，剝奪了女性參與體育競賽並勝出的平等機會」，「美國政策是撤銷所有剝奪女性公平運動機會的教育計畫資金」。

2022年賓大跨性別學生選手莉亞·湯馬斯 (Lia Thomas) 加入女子泳隊，是首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別女性；賓大也因此登上全國頭條新聞。三名賓大前游泳選手2月控告賓大、哈佛大學、常春藤聯盟和NCAA違反「教育法修正案第九條」（Title IX）；該條款旨在防止接受聯邦資助的教育計畫活動出現性別歧視。

之前代表肯塔基大學的游泳女將蓋恩斯（Riley Gaines）讚揚川普政府表示，「川普政府再度迅速採取行動，暫停賓大1億7500萬元的聯邦經費，以捍衛常理並保障女性的機會。賓大讓男子在女子游泳比賽中競爭，剝奪像我和隊友等女性運動員辛苦掙來的名次、 獎杯和紀錄，同時強迫女性與這個完整男人共用更衣室，向我們暴露下體。」

川普政府2月針對賓大湯瑪斯案展開調查，同時被調查的還有聖荷西州立大學（San Jose State University ）一名運動員參與女子排球隊；該生從未證實自己是跨性人，也不曾公開評論相關爭議。

白宮官員向國家廣播公司（NBC）表示，川普政府因湯瑪斯暫停提供賓大資金，並不是教育部法修正案第九條調查的結果，而是政府「立即主動審查流向這些大學的自由支配資金」；這次暫停的聯邦資金來自國防部和衛生部。賓大去年的聯邦經費總數約為十億元。