旅行禁令恐擴大…布朗、康乃爾等大學警告國際生：春假留在美國

川普針對國家安全和公共安全威脅的行政命令已經導致驅逐行動擴大。（美聯社）

一些專家指出，川普 政府最新的移民政策前所未有，隨著春假即將到來，許多大學的國際學生因擔憂無法返回美國而不能返家或出遊，多所學校也發布警告，建議國際學生留在美國。

布朗大學(Brown University)16日向全校發送電子郵件，建議持簽證或有永久居留權的教職人員、學生延後春假期間的海外旅遊。近期哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學(Cornell University)官網也發布相似的建議。去年年底，許多機構警告國際學生在川普上任前返回美國。

一些大學的學生最近被撤銷簽證，川普針對國家安全和公共安全威脅的行政命令已經導致驅逐行動擴大，還可能發布針對41個國家公民的旅遊禁令，包括伊朗、敘利亞、古巴、阿富汗。

布朗大學的通知信指出，旅遊限制及旅遊禁令、簽證程序和處理、再入境要求以及其他與旅遊相關的延遲等可能的變化，都可能影響旅客如期返回美國。目前甚至連國內旅遊的情況都不明朗。

這些消息引發112萬國際學生的擔憂，怕因為自己的國籍而成為目標，一旦失去簽證，他們便會失去努力攻讀的學位，另一方面，一直待在美國如同被剝奪旅遊的權利，無法返國探視家人或參與個人或學校相關的旅行。

消息人士向今日美國(USA TODAY)透露，根據川普的行政命令，國務院正全面審查所有的簽證計畫，確保外國公民不會威脅國家安全。

一些學生因參與校園示威活動或分享政治觀點而成為被針對的目標。

印度學生斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)原本是哥倫比亞大學的博士候選人，她的F-1學生簽證 於3月5日被撤銷，她曾在社群媒體上分享或按讚與以哈戰爭人權侵犯相關的文章，並與其他學者連署一封關於解放的公開信，國土安全部在新聞稿中稱她「涉及支持哈瑪斯 的活動，哈瑪斯是一個恐怖組織。」

3月13日布朗大學一名黎巴嫩醫師在波士頓洛根國際機場(BOS)被海關及邊境保衛局(CBP)盤問並被驅逐出境，因為她可能與真主黨人士有關連。最終她的美國簽證被取消，並且被禁止入境五年。