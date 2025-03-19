我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

氣候退款太爽 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

美財長：課徵對等關稅 各國4月2日將收到數字

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示：「4月2日每個國家都會收到一個數字，亦即我們認為代表著該國關稅的數字。」(路透)
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示：「4月2日每個國家都會收到一個數字，亦即我們認為代表著該國關稅的數字。」(路透)

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，川普政府預計於4月2日向各個貿易夥伴提出一個「數字」，這個數字不僅代表著夥伴們各自的關稅和其他貿易壁壘，也是美方針對每個特定國家祭出的對等關稅稅率。

中央社綜合法新社和路透社報導，總統川普先前已矢言自4月2日起，將不分敵友的全面課徵對等關稅，不過他的執政團隊至今尚未公布計畫具體細節。

貝森特18日告訴福斯財經新聞網（Fox Business）說：「4月2日將發生的事，是每個國家都會收到一個數字，亦即我們認為代表著該國關稅的數字。」他說：「對於某些國家來說，數字可能相當低；對其他國家來說，則可能相當高。」

他在該新聞網的「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目說：「我們會去告訴他們，說聽著，針對關稅等級所在、非關稅壁壘、貨幣操縱、不公平融資及勞工壓榨，這是我們的看法。」

貝森特雖沒有說川普政府能否趕在4月2日期限前，在這兩星期多一點的時間內結算所有國家的對等關稅稅率，但對某些國家在免遭美關稅大刀波及一事上，留有餘地。

貝森特說，若各國停止課徵關稅和其他貿易壁壘，「我們也不會架起關稅的高牆」。

他說，某些關稅「或許不用開徵」，一來是有協議已事先談好，二來是某些國家在收到數字後迅速與華府接洽商談。

他補充說，未出手減低貿易壁壘的各國，則將面臨更高關稅稅率。他說，川普政府這麼做是為了保障美國經濟、勞工和產業。

關稅 川普 財政部

上一則

態度軟化？關稅爭議 美已準備於WTO與中國、加拿大磋商

下一則

川普籲彈劾法官 「最高院首席大法官」罕見公開譴責

延伸閱讀

與川普為友後大逆轉 馬斯克X平台 估值強勢重返440億美元

與川普為友後大逆轉 馬斯克X平台 估值強勢重返440億美元
川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了
傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了

傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了
川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查