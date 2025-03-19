眾院DOGE委員會召集人：打擊社安金身分詐騙 每年可省近1兆

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)。(美聯社)

國會眾院「落實政府效率小組委員會」(DOGE Subcommittee)召集人、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)17日在社群媒體X發文寫道，透過身分核實打擊社安金 身分詐騙及不當發放，每年將可節省將近1兆元預算。

格林發文寫道，委員會第一次聽證會披露資料顯示，只要在社安金發放過程中推出身分驗證軟體，就能找出詐騙與不當發放等弊端，每年可為政府省下將近1兆開銷。

她指出，只須要求身分核實，就可避免社安金支票寄給已經過世、非法移民 或者居住海外的犯罪分子。

格林指出，一般民眾在日常生活中處理基本事務，一天當中要驗證身分好幾次，「可是我們政府卻盲目寄發支票給任何人，不管是不是公民，不分是存是歿。

她表示：「我們一定要終結這種怠忽職守的公然浪費、詐騙及濫用。這就是政府效率部的使命。」

新聞周刊(Newsweek)18日分析，川普總統本月稍早表示，數百萬已經過世的人仍在領取社安金，民主黨 則說，共和黨以社安金詐騙層出不窮為藉口，真正目的是要砍福利。

馬斯克曾說 ，占大部分聯邦開支的福利開支，存在嚴重的浪費和詐欺 ，所以必須趕快消除，並指社安金計畫是史上最大規模的「龐氏騙局」(Ponzi scheme)。他也重複一種陰謀論，聲稱民主黨人把福利計畫當作巨大磁石，吸引非法移民留在美國。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，根據調查，社會安全局(Social Security Administration，SSA)不當發放的社安金，累計金額至少718億元，目前社會安全局正在設法調查更多浪費、詐騙及濫用問題，以配合川普政府保護美國納稅人的政策目標。