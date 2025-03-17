路透：美國商務部禁政府裝置用DeepSeek

美國商務部近幾週發送電郵告知職員，「為協助確保商務部資訊系統安全，廣泛禁止在所有由政府供應的設備上使用中國DeepSeek新AI產品。」(路透)

路透引述旗下記者所見的訊息和兩名知情人士說法報導，美國商務部 近幾週告知職員，禁止在政府裝置上使用中國人工智慧（AI ）新創公司深度求索（DeepSeek ）的AI模型。

報導說，一封群發電子郵件收件人是美國商務部職員，內容有關政府提供他們的設備。信中寫道：「為協助確保商務部資訊系統安全，廣泛禁止在所有由政府供應的設備上使用中國DeepSeek新AI產品。」

電郵還說：「勿下載、檢視、登入任何與DeepSeek有關的應用程式、桌上型電腦應用程式或網站。」

路透尋求置評，但美國商務部未立即回應。路透目前無法判定這項禁令影響美國政府各機關的程度。

DeepSeek號稱低成本的AI模型在今年1月引發全球科技股大幅拋售潮，投資人擔心美國AI領先地位受到威脅。

美國多名官員和國會議員先前表示，他們擔憂DeepSeek威脅資料隱私及敏感政府資訊。

聯邦眾議院情報委員會（House Permanent Select Committee on Intelligence）成員高特海默（Josh Gottheimer）和拉胡德（Darin LaHood）2月提出對政府裝置禁用DeepSeek的法案。他們本月3日致函美國各州長，敦促他們禁止政府發放的設備使用這款中國AI應用程式。

信中寫道：「用戶用了DeepSeek，將會不知不覺地提供中國共產黨高度敏感專屬資訊，例如合約、文件及財務記錄。」

美國多州已禁止政府裝置使用DeepSeek模型，包括維吉尼亞州、德州及紐約州，且21州檢察長聯合敦促國會通過立法。