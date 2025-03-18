驅逐委國黑幫分子 邊境沙皇：我才不管法官怎麼想

法官質疑政府當局沒有理會法官的命令，邊境沙皇霍曼表示，他才不管法官怎麼想。（美聯社）

川普 政府15日援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua，TdA)成員，卻被聯邦法官擋下；川普的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)17日表示，「我不管法官怎麼想」。

國會山莊報(The Hill)報導，霍曼在福斯新聞(Fox News)的節目「Fox & Friends」上稱「我很自豪能夠成為本屆政府的一員。我們不會停止，我不管法官怎麼想，我不管左派怎麼想，我們來了。」當被問到政府下一步驅逐行動時，霍曼說「再一班(遣返)航班。每天都飛一班。」

華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)除了阻止五名移民出境，還口頭命令載有近300名TdA成員的飛機不得離開美國。白宮 無視命令引發了一場法律戰，可能會訴訟至最高法院，以確定川普驅逐權力的限度。

霍曼對此表示：「直到這架飛機已經進入飛往薩爾瓦多的公海，法官才命令飛機返回。我們已經進入國際水域了，在美國境外。」霍曼認為法官命令飛機掉頭的決定違背邏輯，並質疑為什麼有人希望「讓恐怖分子回國」。「川普總統透過公告引用了外國敵人法的授權，他有權這麼做，而且這將改變局面。我們從美國遣返了200多名暴力罪犯，不僅僅是TdA成員，還有MS-13(另一幫派)。川普總統的行動讓這個國家更加安全。」

霍曼更說，「無論你是不是法官，哪個有理智的人會希望TdA，眾所周知的恐怖組織，來這裡製造混亂、擾亂美國？」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在聲明中也表示法官的命令「沒有法律依據」，並且是在TdA已被驅逐出美國領土後才發布。在17日的白宮新聞發布會上被問及霍曼的言論時，李維特表示「政府遵守法院命令」，而所有「受法官書面命令約束的航班都在書面命令之前起飛」。她補充，川普政府「正在鼓勵非法移民 主動、自我驅逐出境」。