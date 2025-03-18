驅逐委國黑幫藐視法庭？川普與司法攤牌更進一步

川普政府未理會華府聯邦法官的裁決，仍依外敵法遣返委內瑞拉黑幫，形成川普政府與司法單位的緊張。（美聯社）

川普 政府15日援引二戰以來未曾動用的1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)，驅逐委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua，TdA)的5名成員，華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)雖下令飛機掉頭，遣返 班機仍成功降落在薩爾瓦多，顯示川普政府與司法部 門攤牌更進一步。

紐約時報報導，川普政府16日下午的一份文件中顯示，當波斯柏格的書面命令於美東時間15日晚上7點26分發布到電子檔案系統中時，國務院和國土安全部立即收到了通知。法律分析人士仍在拼湊時間線，試圖確定該班遣返飛機當時位置究竟在哪，這將決定川普政府是否公然藐視司法體系。該份文件也暗示，除了波斯柏格阻止的權力(外國敵人法)之外，川普政府還有其他可以援引、合法驅逐委內瑞拉人的權力。

數周以來，聯邦法官一直在與川普政府的數十項行政命令鬥爭，法院試圖暫時擱置這些命令以評估其合法性。部分案件中聯邦法官已判原告勝訴，但他們又回到法庭聲稱川普政府未能遵守判決結果。

在16日長達25頁的上訴文件中，司法部律師稱波斯柏格法官的命令是「大規模、未經授權地侵犯行政權」。他們認為川普行為不須受司法審查，因為憲法授予總統在國家安全和外交政策事務上享固有權力，而全體聯邦法院沒有管轄權限制川普行使「戰爭權力」。

喬治城大學(Georgetown University)法學院教授蘇波(David Super)表示，上訴法院在考慮是否維持波斯柏格法官的飛機掉頭命令時，可能會考量「總統唯一權力」的論點，但這並不能成為違反該命令的理由。「你必須遵守法院命令，直到命令被撤銷為止。否則我們就會成為自己的法庭，只做我們認為正確的事，違反我們認為錯誤的事，那完全不需要法官。在我看來這肯定是藐視法庭，只要你願意就能讓飛機掉頭。」