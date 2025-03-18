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川普驅逐委國黑幫／遣返班機起飛1小時後 法官裁決才出爐

記者顏伶如／綜合報導

根據飛機航班追蹤網站Flightradar24資料，華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)美東時間15日晚間6時47分宣布裁決，下令川普政府援引1798年「外國敵人法」遣返委內瑞拉黑幫份子的班機必須折返，不過兩架遣返專機已於下午5時26分、5時45分從德州起飛，第三架遣返專機則在法官裁決出爐後的晚間7時36分從德州出發，三架班機陸續在16日凌晨之後抵達目的地薩爾瓦多。

15日下午4時20分，白宮宣布川普總統援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員。波斯柏格主持的聽審則在下午5時開始，5時20分法官宣布休息，讓司法部律師確認是否有遣返航班即將出發或準備起飛。

聽審於6時恢復，波斯柏格6時47分發布臨時禁止令，要求遣返專機折返美國，書面判決晚間7時26分在法院建檔。

識別號碼分別為N278GX與N837VA的遣返專機，15日下午5時26分、5時45分則先後從德州哈林根(Harlingen)起飛，經宏都拉斯短暫停留後，在16日零時10分、零時18分抵達薩爾瓦多。

識別號碼為N630VA的第三架遣返專機15日晚間7時36分從德州起飛，停留宏都拉斯後，16日1時8分到達薩爾瓦多。

對於法官裁決，薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)於美東時間16日早晨7時47分在社群網站X發文寫道：「哎呀...太遲了」(Oopsie...Too late)。

川普政府指出，前兩架專機是在法官宣布裁決之前便已出發，第三架專機載運的拘留人士不是因「外國敵人法」而遭驅逐出境，因此與波斯柏格裁決無關。

川普政府已對波斯柏格裁決提出上訴，華府聯邦區域巡迴上訴法院同意受理。

白宮官員被問到遣返專機起飛時間爭議時說，總統權力不應該遭到單獨一名法官「篡奪」，無論航班何時起飛，判決都是無效的。

遣返 德州 川普

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