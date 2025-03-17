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經濟前景不確定性加劇 「消費者信心」跌至29個月低點

編譯潘勛／即時報導
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川普政府上周祭出關稅，引發股市動蕩，消費者信心連續3個月惡化，另外消費者就很多重要領域，例如個人財務、就業市場、通膨及股市，期待值都告惡化。(路透)
川普政府上周祭出關稅，引發股市動蕩，消費者信心連續3個月惡化，另外消費者就很多重要領域，例如個人財務、就業市場、通膨及股市，期待值都告惡化。(路透)

密西根大學(University of Michigan)公布最新數據指出，川普政府上周祭出關稅，引發股市動蕩，消費者愈來愈擔憂經濟可能衰退，因此消費者信心指數3月下降到57.9，為29個月來最低點，惡化的情比經濟學者估計還要嚴重。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，密西根大學公布的數據，代表消費者信心連續三個月惡化，另外消費者就很多重要領域，例如個人財務、就業市場、通膨及股市，期待值都告惡化。

今日美國報(USA Today)報導，密西根大學民調主任徐薈安(Joanne Hsu)聲明指出，很多消費者均表示，政策等其他經濟因素，都包裹在不確定性當中；經濟政策經常搖擺，讓消費者很難替未來做好計畫，不論誰的政策偏好都一樣。

這次調查的受訪者共和黨、民主黨及獨立選民都有。不分政治光譜，眾人都同意國家的經濟前景過去一個月惡化，由2月到3月，民主黨的期盼值下降24%、獨立選民12%、共和黨10%。

史丹普500指數上個月來到最高點，但到本月13日已下挫逾10%，意味這一波下跌正式被確認為股市修正，也是本指數2023年10月以來第一次出現修正。

密西根大學調查指出，消費者預期接下來一年通膨會上升到4.9%，比起2月的調查結果，年度通膨預期值要高出很多。目前通膨為2.8%，比起聯準會設定的2%高出近1個百分點。

川普總統上周祭出關稅，引發全球升高貿易戰。美國向墨西哥、加拿大都施加25%關稅，但其中一些後來推遲實施；川普也向中國祭出10%關稅，讓中國進口商品課稅來到20%。

川普對鋼鋁進口商品課徵25%關稅自12日起生效。

這一系列對進口商品課徵關稅觸發中國、加拿大及歐盟採取報復性關稅。咸認為幅度這麼大的關稅，會讓美國消費者付出更高代價，進口商一般會把部分因關稅調高的成本轉嫁給消費者。

專家表示，物價攀升，經濟不確定性籠罩恐怕會嚇壞消費者。消費者開支占美國經濟活動約三分之二。高盛(Goldman Sachs)上周把衰退的機率由15%調到20%；穆迪本周稍早把衰退的機率訂在35%。

關稅 川普 民主黨

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