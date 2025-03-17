川普鐵腕政策 美墨邊境非法入境人數 數十年新低

紐約時報分析，川普 總統的多項鐵腕政策如何遏阻邊境 偷渡。

美墨邊境的非法入境人數已降至數十年來新低，曾經擁擠的移民 收容所門可羅雀；滯留墨西哥的無證移民不再北上，許多人選擇返回家鄉。

幾年前，美墨邊境並非如此，當時每個月都有來自各地的數十萬人，在混亂且動蕩的情況下偷渡進入美國。

前總統拜登2024年競選期間，因應輿論壓力而減少接納庇護尋求者的人數，並呼籲墨西哥政府阻止移民入境美國；時至拜登任期結束之際，邊境紛鬧已平息，非法入境的人數降至拜登任內最低水準。

如今，川普進一步遏止移民潮，強化美國移民政策的全面轉向；許多批評者，其中包括左派人士，長期認為相關措施在政治上令人不悅，且在法律上站不住腳，最終將被推翻，因為這並未徹底解決移民問題。

墨西哥倡議團體「移民議程」(Migrant Agenda)協調員尤尼斯‧倫東(Eunice Rendón)分析川普的一系列政策表示，「整個移民模式正在改變」，且「許多家庭都很害怕」川普針對移民的威脅。

川普同時採取多項強硬策略，包括無限期停止移民在南部邊境尋求庇護，部署軍隊追捕無證移民並嚇阻試圖偷渡入境的人；此外，川普政府大肆宣傳無證移民被戴上腳鐐送上驅逐航班的畫面，且施壓墨西哥等拉丁美洲政府採取更多措施遏止移民。

鐵腕政策成效顯著，當前移民數據的降幅驚人。

邊境巡邏隊(Border Patrol)表示，2月逮捕8347名偷渡客，這是川普回任後第一個完整的月份，該數字遠低於2023年12月的超過22萬5000人歷史新高紀錄。

拜登政府2024年公布遏止移民的措施以來，統計數字已急劇下降。

2024年12月是拜登任內最後一個完整的月份，當時邊境巡邏隊員在美墨邊境逮捕4萬7330人，換算每天1527人，這是拜登任期內所有月份的最低日均人數，卻仍是2025年2月數據的五倍。

非政府組織「華盛頓拉丁美洲辦公室」(Washington Office on Latin America)的移民專家伊薩克森(Adam Isacson)表示，若這種趨勢持續一整年，美國的移民逮捕人數可能會降至1967年以來前所未見的超低水準。