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川普引用「外國敵人法」 法院雖擋下 專機卻已起飛 238名委國黑幫分子遭驅逐

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為這些幫派分子被解送到薩爾瓦多機場。(路透)
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為這些幫派分子被解送到薩爾瓦多機場。(路透)

川普總統援引1798年制訂的「外國敵人法」(Alien Enemies Act)加速遣返委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員，15日晚間雖遭華府聯邦區域法院擋下，但法官宣布裁決時遣返專機已經起飛。薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)16日在社群媒體X發文證實，238名委國黑幫份子已經抵達薩國，被送到號稱全美洲最大監獄、能容納4萬名囚犯的「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center)，預計關押一年，期滿得以延長。

法官不認同適用外國敵人法

華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)美東時間15日晚間大約7時發布效期14天的臨時禁止令，擋下川普根據「外國敵人法」迅速遣返委內瑞拉黑幫份子的行動。波斯柏格指出，「外國敵人法」法規只適用於來自其他國家的「敵對行為」(hostile acts)，行為程度「相當於戰爭」(commensurate to war)。

布格磊在X平台發布影片，畫面顯示戴著鐐銬一群男子被薩爾瓦多當局押解下機，搭乘巴士前往監獄。遭到拘留的男子進入牢房之間都要先剃光頭、刮鬍子。

對於法官裁決，布格磊發文裡寫「哎呀…太遲了」(Oopsie...Too late)，同時配上笑臉表情符號。

川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐...
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為川普在競選期間在南部邊界圍牆邊，誓言要將非法移民驅逐出境。(美聯社)
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐...
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為這些幫派分子被解送到薩爾瓦多機場，薩國警方嚴密戒備。(路透)
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐...
川普政府在聯邦法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為這些幫派分子被解送到薩爾瓦多監獄，立刻剃光頭髮。(路透)

魯比歐證實已送到薩爾瓦多

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在X平台表示，共計250多名「阿拉瓜火車」成員已經被送到薩爾瓦多。

路透報導指出，載運「阿拉瓜火車」成員的遣返專機是何時離開美國、何時抵達薩爾瓦多，目前仍不清楚。

法官認遣返專機應調頭返美

波斯柏格在聽審會上宣布裁決後，書面判決15日晚間7時25分在法院建檔。波斯柏格裁決指出，川普政府援引「外國敵人法」出動的所有遣返專機都應該調頭返美。

民權聯盟提告希望把人帶回

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)首席律師葛勒特(Lee Gelernt)指出，民權聯盟已對川普引用「外國敵人法」提告，要求川普政府必須確認沒有移民因為觸犯「外國敵人法」條款而遭驅逐。

葛勒特說：「法院命令發布後，如果有人被移交給外國政府，我們希望美國政府能與對方外國政府合作，把人帶回。」

委國總統批評侵犯移民權利

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導政府先前發表聲明指出，反對根據「過時」(anachronistic)的美國法律驅逐所謂的幫派成員，因為如此作法「侵犯了移民的權利」。

遣返 川普 移民

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