NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

川普總統15日離開佛州的高爾夫俱樂部時，向車外的民眾揮手致意。最新民調顯示川普不支持率51%，為近五任總統中表現最差。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC)全國民調 顯示，受訪選民今年伊始對經濟狀況和川普 總統回任迄今的施政表現感到不滿；川普當年競選時，選民對他抱持有助經濟成長的期望，而今川普的不支持率高達51%，締造近五任總統表現最差的民意。

在川普及其共和黨 團結之下，聯邦政府與國會在多數議程上展現一致步調。川普本屆任期的施政滿意度與過往相當，為47%，但此次有51%的受訪選民不認同川普的施政表現。

54%的受訪選民不贊成川普在經濟方面的政策，僅44%的人贊成，而55%的受訪者不認同川普應對通膨和生活成本的手段，贊成比率為42%。

這對川普而言是件「新鮮事」，他從未在NBC民調中，獲得較差的經濟政策支持率；而今他在對美國對鄰國、盟友徵收關稅的早期行動中，面對緊張的市場和企業。

川普遭受選民質疑，懷疑川普追求重塑聯邦官僚機構及其計畫時，是否充分考量核心的成本問題。

整體而言，NBC此次民調反映，川普2024年11月勝選後迄今，美國社會依然嚴重分裂。

選民對川普整體施政滿意度的落差，比他第一個任期內的任何時候都要接近。

不過，川普個人的支持率，以及被歸類為「讓美國再次偉大」(MAGA)行動一員的共和黨人比率都有所增加，凸顯共和黨內團結讓川普及共和黨得以高度自由地掌控華府。

比起川普第一個任期，此次選民更在意他驅逐無證移民的移民政策，但謹慎看待川普處理外交政策等議題。

另外，選民支持政府效率部(DOGE)的整體概念，以及川普削減政府職缺和開支的努力，但對DOGE共同主管馬斯克(Elon Musk)抱持保留態度。

NBC此次民調由民調機構「哈特研究協會」(Hart Research Associates)的民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)，以及「輿論策略」(Public Opinion Strategies)的共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)在本月7日到11日共同進行，訪問1000名登記選民的看法，誤差區間正負3.1個百分點。

霍威特表示川普在獨立選民中的支持率反轉，成為「整體調查中閃爍的紅燈」。

麥金特夫分析川普過去一年來如何鞏固其支持者，指出明年的政治故事將是，選民是否持續不滿經濟或其他議題，「或者共和黨和川普基層力量在2026年選舉中，表現激昂的勢態」。