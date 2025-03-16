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NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

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NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

編譯陳韻涵／即時報導
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川普總統15日離開佛州的高爾夫俱樂部時，向車外的民眾揮手致意。最新民調顯示川普不支持率51%，為近五任總統中表現最差。(美聯社)
川普總統15日離開佛州的高爾夫俱樂部時，向車外的民眾揮手致意。最新民調顯示川普不支持率51%，為近五任總統中表現最差。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC)全國民調顯示，受訪選民今年伊始對經濟狀況和川普總統回任迄今的施政表現感到不滿；川普當年競選時，選民對他抱持有助經濟成長的期望，而今川普的不支持率高達51%，締造近五任總統表現最差的民意。

在川普及其共和黨團結之下，聯邦政府與國會在多數議程上展現一致步調。川普本屆任期的施政滿意度與過往相當，為47%，但此次有51%的受訪選民不認同川普的施政表現。

54%的受訪選民不贊成川普在經濟方面的政策，僅44%的人贊成，而55%的受訪者不認同川普應對通膨和生活成本的手段，贊成比率為42%。

這對川普而言是件「新鮮事」，他從未在NBC民調中，獲得較差的經濟政策支持率；而今他在對美國對鄰國、盟友徵收關稅的早期行動中，面對緊張的市場和企業。

川普遭受選民質疑，懷疑川普追求重塑聯邦官僚機構及其計畫時，是否充分考量核心的成本問題。

整體而言，NBC此次民調反映，川普2024年11月勝選後迄今，美國社會依然嚴重分裂。 

選民對川普整體施政滿意度的落差，比他第一個任期內的任何時候都要接近。

不過，川普個人的支持率，以及被歸類為「讓美國再次偉大」(MAGA)行動一員的共和黨人比率都有所增加，凸顯共和黨內團結讓川普及共和黨得以高度自由地掌控華府。

比起川普第一個任期，此次選民更在意他驅逐無證移民的移民政策，但謹慎看待川普處理外交政策等議題。

另外，選民支持政府效率部(DOGE)的整體概念，以及川普削減政府職缺和開支的努力，但對DOGE共同主管馬斯克(Elon Musk)抱持保留態度。

NBC此次民調由民調機構「哈特研究協會」(Hart Research Associates)的民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)，以及「輿論策略」(Public Opinion Strategies)的共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)在本月7日到11日共同進行，訪問1000名登記選民的看法，誤差區間正負3.1個百分點。

霍威特表示川普在獨立選民中的支持率反轉，成為「整體調查中閃爍的紅燈」。

麥金特夫分析川普過去一年來如何鞏固其支持者，指出明年的政治故事將是，選民是否持續不滿經濟或其他議題，「或者共和黨和川普基層力量在2026年選舉中，表現激昂的勢態」。

川普 民調 共和黨

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