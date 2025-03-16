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川普再提台積電政績 稱魏哲家「最受敬重者之一」

中央社／華盛頓16日專電
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普近日受訪再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著「2000億」美元前來投資。他強調魏哲家不這麼做的話，就必須支付巨額關稅，以取得銷售晶片的特權。

美國總統川普日前接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問，期間談關稅也論及烏克蘭戰爭。完整節目今天上線。

川普反駁主持人「關稅要長遠才能見好處」的論調，聲稱短期內民眾就能看到關稅奏效。他以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家是「商界最受敬重的人之一」。

他也說，美國不用再依賴來自台灣的晶片。

魏哲家3日與川普於白宮會晤，宣布台積電在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

川普曾說將把晶片關稅提高至25%，甚至一度喊要對台灣出口至美國的晶片徵收100%關稅，他於今天播出的節目中說，台積電主要是因為美國的關稅政策才這麼做，否則「他們就必須支付非常可觀的關稅」。

川普分析，當關稅促使外國廠商來美設廠時，大量資金就會湧入，因為這些工廠需要雇用承包商、分包商、混凝土及鋼鐵公司等。因此美國初期就能看到經濟效益，當工廠正式運作後，外界會看到更大的影響。

他也強調，在金錢收益及就業機會之間，自己更希望見到就業機會成長。

川普於訪談中著眼半導體自主，但科技網站TechSpot今年2月就台美兩地打造半導體廠的差異進行報導，指在美國建廠所需時間及成本約是台灣的兩倍。

TechSpot先以台積電於亞利桑納州建造晶圓廠遇到的重大挑戰切入，指出台積電在當地很難找到技術嫻熟的勞工，這種情形台灣很少見，可見美國與台灣在建設晶圓廠上的巨大差異。

報導還提到，台積電台灣管理階層與美國員工之間的文化差異也構成障礙，凸顯兩地建設晶圓廠效率上的根本性差距。台灣在打造半導體製造設施方面也擁有強大的專業知識，緊追在後的是中國及東南亞。

關稅 台積電 川普

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