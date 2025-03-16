「沒人可保護你」哥大被殺雞儆猴 國際師生不敢發聲

川普政府逮捕哥倫比亞大學反對以色列攻擊加薩巴勒斯坦人的非公民學生，至今最少逮捕兩名外籍學生，另一人也自願離開美國。政府官員警告這還只是開始，揚言未來幾天將會取消更多涉及的國際學生簽證 。事件已不僅影響哥大 ，對其他大學的拿學生簽證的外國學生也產生寒蟬效應。

全美各大學院校的國際學生及教師表示，他們從未想過美國校園內也會發生政府鎮壓學運之事，由於害怕被逐出境，現在都不敢在校園內發表意見或站出來。

哥大新聞學院發表聲明，指過去一星期，該校留學生的情緒低落得令人擔憂。

除學生外，爾灣加州大學 (UC Irvine)法學教授杜巴爾(Veena Dubal)說，該校不少持有綠卡的教職員害怕，若然參與任何會被川普政府視為不歡迎的活動，絕對會影響他們的移民身分。

本身也是美國大學教授協會總法律顧問的杜巴爾指出，一些國際教師現在不願意討論、辯論及參與學術研究，也不在評審期刊上發表文章。她認為，這種噤聲對高等教育的活力產生了巨大的負面影響。

不少大學現已建議國際學生，在公開場合及網路上發表言論時要謹慎行事。

戴維斯加州大學在官網上說明，雖然國際學生及學者享有廣泛的言論自由和合法集會權利，但要注意，若給執法部門逮捕或拘留，可能會對當前或未來的移民造成嚴重後果，因此每個人都應採取適當的謹慎措施，由自己作出最佳判斷。

哥大新聞學院管理層已向國際學生提出警告，指出「沒有人可以保護你，現在是危險時期」。當媒體採訪多家大學的國際學生時，他們都因擔心移民身分受影響而不願意接受採訪。

院長科布(Jelani Cobb)解釋，儘管校方會竭盡全力捍衛媒體的採訪及報導權利，但沒有能力阻止國土安全部危害學生的安全。

民權倡議者認為，川普政府的逮捕行動是發出了一個訊息︰若不同意這個政府，就要把你驅逐出境。