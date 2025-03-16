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川普用「外國敵人法」驅逐委內瑞拉黑幫 聯邦法院先頒禁制令

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普政府稱委內瑞拉「阿拉瓜火車」幫已入侵美國，嚴重威脅治安。圖為去年10月「阿拉瓜火車」幫成員在科羅拉多州的法庭受審。(美聯社)
川普政府稱委內瑞拉「阿拉瓜火車」幫已入侵美國，嚴重威脅治安。圖為去年10月「阿拉瓜火車」幫成員在科羅拉多州的法庭受審。(美聯社)

總統川普15日援引一項已有200多年歷史，且備受爭議的「外國敵人法」(Alien Enemies Act) ，宣布委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua) 已經「入侵」美國，任何被認為屬於該黑幫的人，會根據「外國敵人法」，立即逮捕、拘留及驅逐。

在川普宣布援引該法之前數小時，五名委內瑞拉人被指是「阿拉瓜火車」成員，他們的代表律師趕及向華盛頓聯邦地方法院取得臨時禁制令，在14天內暫時避過被逐命運。

川普在1月20日正式回朝當天，即簽署行政命令啟動程序，將包括「阿拉瓜火車」在內的拉美六個犯罪集團指定為恐怖組織，可引用「外國敵人法」將該等黑幫成員驅逐出境。同時要求司法部長及國土安全部長，與國務卿魯比歐協商，採取所有適當措施，做好執行總統決定啟動「外國敵人法」的準備。

然而美國公民自由聯盟(ACLU)及維權組織民主前進(Democracy Forward)抨擊川普，藉著這條法律而獲得戰時權力，繞過法庭聆訊及正當的程序來驅逐非法移民的做法，既史無前例，也違反法律。

ACLU及時獲華盛頓聯邦地方法官頒令，禁止川普政府在14天內驅逐這五名委內瑞拉人，但ACLU仍希望臨時禁制令，可以擴大到任何可根據「外國敵人法」而被逐的人。

外國敵人法於1798年頒布，授權總統在戰時驅逐對國家安全構成風險的個人，歷來只使用過三次，最近一次是在二次大戰期間，總統羅斯福(Franklin Roosevelt)在珍珠港事件後，援引用來拘禁在美國的日本、義大利及德國等國國民。

法律學者表示，川普政府援引「外國敵人法」是踐踏無證移民的正當程序權利來加速驅逐行動，因此勢必受到法律挑戰，因為美國並未處於戰爭狀態。

他們警告，川普可能進一步利用該法授予的權力，不僅針對非法入境者，還可能對付合法移民，尤其是在他正急於開展美國歷來最大規模驅逐行動。

川普 非法移民 臨時禁制令

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