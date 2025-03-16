川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普政府正在考量針對包括俄羅斯、北韓在內的多達43國家的旅行禁令，限制這些國家的公民獲得簽證來美。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

消息人士指出，川普 政府正在考量頒布新的旅行禁令，針對包括俄羅斯、北韓 等多達43國家，分成紅、橙、黃三個範疇，實施程度不一的控管措施，限制其公民來美；相較於川普第一次出任總統時，曾禁止七個主要為穆斯林人口的國家居民來美，此次旅行禁令禁限的國家更加廣泛。

北韓列第1級紅色國家 完全禁止入境

紐約時報15日報導，限禁清單由外交、國安官員起草，第一級為「紅色」國家，其公民幾乎完全禁止進入美國。這11國為阿富汗、布丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉及葉門。消息人士提醒說，紅色清單數周前由國務院制定，所以送抵白宮時可能還會有所改變。

俄國列第2級橙色國家 公民限制入境

第二級為「橙色」10國，其公民赴美有所限制，但並非完全禁止。一些案例中，富裕商人來美做生意或許可以入境，但持移民、學生或旅行簽證者禁止來美，不過也有例外。橙色名單國家的公民必須按強制規定，親自到美國使、領館面談，才能取得簽證；這些國家包括白俄羅斯 、厄立垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、獅子山、南蘇丹及土庫曼。

川普政府正在考量針對包括俄羅斯、北韓在內的多達43國家的旅行禁令，限制這些國家的公民獲得簽證證來美。圖為在美墨邊境聖伊西德羅口岸排隊，等待進入美國的車輛。(路透)

幾個政府機構拒絕對此置評，或者尚未回應置評。但國務院更早之前表示，將按川普命令，「致力於保護我國、我國公民，透過簽證程序，而維持最高等級的國家安全、公共安全標準」，不過拒絕詳細討論政府的內部考量。

黃色22國給60天改善期

目前起草的提案包括「黃色」22國，美方將給那些國家60天時間，澄清美方感受到的問題，若那些國家拒絕遵守，就可能移入清單的紅色或橙色範疇。

列於黃色範疇的國家要解決的問題包括：未能與美國分享打算來美旅客的資訊、美方認定其在簽發護照時，安全措施做得不夠、把公民權賣給美方禁止國的國民，那樣做等於鑽漏洞規避限制。

中國未列入這波禁限令

官員表示，列於黃色名單的國家包括安哥拉、安地卡及布拉達、貝南、布吉納法索、柬埔寨、喀麥隆、維德角、查德、剛果共和國、剛果、多明尼加、赤道幾內亞、甘比亞、賴比瑞亞、馬拉威、馬利、茅利塔尼亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、萬那杜及辛巴威。

路透(Reuters)報導，川普1月20日便已簽署行政命令，加強安全篩檢想申請來美的外國人，判定其是否對美造成國安威脅。