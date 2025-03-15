2聯邦法官裁決聘回逾20部會被炒員工 川普仍續裁第二波

兩位聯邦法官裁決，政府應立即聘回20個部會被解雇的試用人員，但川普政府還準備發動另一波裁員。（路透）

兩位聯邦法官13日均裁決，川普 政府開除20幾個聯邦部會局處數萬試用期員工之舉違法，應立即聘回那些員工；但川普政府預計15日仍要進行第二波聯邦政府大規模裁員、刪減政府預算。

華爾街日報(WSJ)14日報導，第一位判決川普政府未遵循法律程序的是加州 聯邦地區法官艾索普(William Alsup)，要求讓農業、能源、內政、財政、國防及退伍軍人等六部被開除的試用期員工立即返回工作崗位，原因在把他們解職的程序不合法。

幾個小時之後，馬里蘭州聯邦地區法官布列達(James Bredar)頒布類似判決，讓18個部會局處試用期員工復職，理由是川普政府並未遵循聯邦有關大規模裁員的法規。提起本案的原告是20個民主黨主政州及華府特區。

布列達法官在判決書表示，開除員工規模之大，那麼短的時程內就執行，足證試用期員工是大批被解雇，而非聯邦政府宣稱的出於表現不佳或其他特定原因。

布列達法官表示，自己的判決生效期為14天，容他有更多時間審理各州檢察長的要求，是否要頒更為長久的禁制令。但布列達拒絕下令讓國防部、聯邦人事管理局及國家檔案館試用期員工復職，理由是證據不足以說明三個機構解雇試用期員工為違法。

路透(Reuters)報導，聯邦機構按川普政府要求，要提出大規模瘦身計畫，14日為截止期。

截至目前，DOGE已執行裁員逾10萬人，聯邦員工數目約230萬人；DOGE另凍結援外款項，取消數千個聯邦施政計畫、合約。