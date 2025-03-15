2聯邦法官裁決聘回逾20部會被炒員工 川普仍續裁第二波
兩位聯邦法官13日均裁決，川普政府開除20幾個聯邦部會局處數萬試用期員工之舉違法，應立即聘回那些員工；但川普政府預計15日仍要進行第二波聯邦政府大規模裁員、刪減政府預算。
華爾街日報(WSJ)14日報導，第一位判決川普政府未遵循法律程序的是加州聯邦地區法官艾索普(William Alsup)，要求讓農業、能源、內政、財政、國防及退伍軍人等六部被開除的試用期員工立即返回工作崗位，原因在把他們解職的程序不合法。
幾個小時之後，馬里蘭州聯邦地區法官布列達(James Bredar)頒布類似判決，讓18個部會局處試用期員工復職，理由是川普政府並未遵循聯邦有關大規模裁員的法規。提起本案的原告是20個民主黨主政州及華府特區。
布列達法官在判決書表示，開除員工規模之大，那麼短的時程內就執行，足證試用期員工是大批被解雇，而非聯邦政府宣稱的出於表現不佳或其他特定原因。
布列達法官表示，自己的判決生效期為14天，容他有更多時間審理各州檢察長的要求，是否要頒更為長久的禁制令。但布列達拒絕下令讓國防部、聯邦人事管理局及國家檔案館試用期員工復職，理由是證據不足以說明三個機構解雇試用期員工為違法。
路透(Reuters)報導，聯邦機構按川普政府要求，要提出大規模瘦身計畫，14日為截止期。
截至目前，DOGE已執行裁員逾10萬人，聯邦員工數目約230萬人；DOGE另凍結援外款項，取消數千個聯邦施政計畫、合約。
白宮則聲稱兩位法官黨同伐異，誓言上訴；加州的案件已經上訴。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)14日表示，加州的禁制令完全不合憲，不能容許下級的地區法官，向美國總統下達禁制令，篡奪行政權威。
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