傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

紐約時報引述消息14日報導，川普 政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令，範圍比川普首個總統任期推出的禁令更廣。

這份由國務院數周前制定的相關名單，交到白宮後可能尚存變數。 當局計畫將旅遊禁令分成紅色、橘色和黃色三個級別，最嚴格的是紅色級別，禁止相關國家公民入境美國。

據報外交和安全官員建議將11個國家列入「紅色名單」，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和葉門。

第二級的「橘色名單」，禁止向移民或旅客發出簽證 ，但容許商務客入境，簽證申請人必須接受面試。據報名單有10個國家，包括俄羅斯、白俄羅斯 、厄利垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、獅子山共和國、南蘇丹和土庫曼。

最三級的「黃色名單」，據悉包括22個國家，包括柬埔寨、安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、喀麥隆、維德角、多明尼加、馬利、甘比亞、剛果民主共和國等。美國會給予上述國家60天時間糾正出入境管制問題，否則會列入橘色或紅色級別。

川普首個總統任期的旅遊禁令主要針對穆斯林國家。他今年1月上任時簽署行政命令，表示將恢復旅遊禁令，保護美國公民免受意圖發動恐怖攻擊、威脅國家安全、宣揚仇恨意識形態或濫用移民法等的外國人侵害。

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