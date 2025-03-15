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川普政府要求接管哥大國際研究學系 否則終止聯邦資助

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普政府13日警告哥倫比亞大學說，哥大若不放棄對國際研究的控制權，並全面改變校園政策，政府將永久終止對這所常春藤名校的聯邦經費贊助。(美聯社)
川普政府13日警告哥倫比亞大學說，哥大若不放棄對國際研究的控制權，並全面改變校園政策，政府將永久終止對這所常春藤名校的聯邦經費贊助。(美聯社)

川普政府13日向哥倫比亞大學(Columbia University)發出最後通牒，要求哥大不但要放棄對國際研究學系的控制權，還須針對校園政策進行全面改革，否則政府將永久終止對這所常春藤盟校的聯邦經費補助。

美聯社報導，聯邦教育部、聯邦總務署以及聯邦衛生部發函要求哥大必須立即將中東、南亞與非洲研究單位列入「為期至少五年的學術接管」；嚴禁校內佩戴隱藏身分或恐嚇他人的面具；採取新的反猶太主義政策，廢除現行懲處學生的程序，並提出改革本科招生、國際招生與研究生招生的實施辦法。

該信件強調：「期望你們立即遵守這些關鍵措施。」並重申下達的指令為「前提條件」(preconditions)，以便展開「哥大與聯邦經費補助的正式談判」。

上周川普政府即指控哥大未能阻止校內反猶太主義蔓延，宣布撤銷4億元聯邦補助並將審查50億元額外撥款，被視為加大力道控制高等學術機構的起手式，隨後教育部14日也宣布對包括公立大學在內等涉嫌種族歧視的全國50多所大學進行調查。

在哥大前博士生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒(Mahmoud Khalil)被捕後，聯邦移民官員也開始鎖定大學在校學生為可能的遞解對象；哥大向全校師生證實，國土安全部(Department of Homeland Security)幹員14日下午持搜查票搜查該校兩棟宿舍，沒有任何人員被捕或遭到拘留，但哥大臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)坦承此事令她心痛不已。

校方也發布聲明重申：「我們始終全力完成我們的使命、支持我們的學生並消弭校內各種形式的歧視與仇恨。」不過哥大古典文學教授霍利(Joseph Howley)忿忿不平表示：「如果聯邦政府可以出手關閉或改組大學內部，那麼我們國家已經沒有真正的大學了。」

哥大 種族歧視 猶太

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