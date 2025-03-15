指DEI政策歧視白人和亞裔 教部調查逾50所大學

教育部14日宣布，全國逾50所大學院校因涉嫌種族歧視，正面臨調查。圖為哥倫比亞大學。(美聯社)

教育部 14日宣布，全國逾50所大學院校因涉嫌種族歧視，正面臨調查。這些新調查是川普 總統上任後終結多元化、公平和包容項目(DEI)運動的一環；川普政府認為這些項目排斥了白人和亞裔學生。

教育部2月14日曾發出備忘錄警告大學院校，指各校若在招生、獎學金或學生生活等方面存在「種族偏好」，有可能失去聯邦資金。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)聲明表示，「對學生的評估應依其表現和成就，不能拿膚色預作判斷。我們不會放棄這項承諾。」

大多數新調查集中在各校與非營利組織「PhD計畫」(PhD Project)的合作關係上。「PhD計畫」旨在幫助代表性不足群體學生獲得商業學位，以實現商業世界多元化。教育部官員表示，該組織根據種族來限制申請資格，與其合作的大學「研究生課程採取了種族排斥做法」。

有45所大學因與PhD計畫有關而受到審查，其中包括亞利桑納州立大學、俄亥俄州 立大學和羅格斯大學等主要公立大學，以及耶魯大學、康乃爾大學、杜克大學和麻省理工學院等著名私校。

另有六所大學因「基於種族來頒發獎學金」受調查，還有一所大學被控實施基於種族隔離學生的計畫。教育部表示，這些學校是：大峽谷州立大學、伊薩卡學院(Ithaca College)、新英格蘭視光學院、阿拉巴馬大學、明尼蘇達大學、南佛羅里達大學和土耳沙奧克拉荷馬大學。

俄亥俄州立大學為此聲明表示，該校「不因族裔或任何其他受保護階層而歧視，PhD課程對所有合格申請者開放」。

最高法院在2023年針對哈佛大學和北卡羅來納大學招生政策，作出禁止大學將種族作為錄取因素的裁決；川普共和黨政府上台後對各校發布的備忘錄，將該裁決的影響力全面擴大。

不過，該備忘錄正面臨美國兩大教師工會的聯邦訴訟。訴訟稱該備忘錄過於模糊，侵犯了教育工作者言論自由權。