我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

指DEI政策歧視白人和亞裔 教部調查逾50所大學

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教育部14日宣布，全國逾50所大學院校因涉嫌種族歧視，正面臨調查。圖為哥倫比亞大學。(美聯社)
教育部14日宣布，全國逾50所大學院校因涉嫌種族歧視，正面臨調查。圖為哥倫比亞大學。(美聯社)

教育部14日宣布，全國逾50所大學院校因涉嫌種族歧視，正面臨調查。這些新調查是川普總統上任後終結多元化、公平和包容項目(DEI)運動的一環；川普政府認為這些項目排斥了白人和亞裔學生。

教育部2月14日曾發出備忘錄警告大學院校，指各校若在招生、獎學金或學生生活等方面存在「種族偏好」，有可能失去聯邦資金。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)聲明表示，「對學生的評估應依其表現和成就，不能拿膚色預作判斷。我們不會放棄這項承諾。」

大多數新調查集中在各校與非營利組織「PhD計畫」(PhD Project)的合作關係上。「PhD計畫」旨在幫助代表性不足群體學生獲得商業學位，以實現商業世界多元化。教育部官員表示，該組織根據種族來限制申請資格，與其合作的大學「研究生課程採取了種族排斥做法」。

有45所大學因與PhD計畫有關而受到審查，其中包括亞利桑納州立大學、俄亥俄州立大學和羅格斯大學等主要公立大學，以及耶魯大學、康乃爾大學、杜克大學和麻省理工學院等著名私校。

另有六所大學因「基於種族來頒發獎學金」受調查，還有一所大學被控實施基於種族隔離學生的計畫。教育部表示，這些學校是：大峽谷州立大學、伊薩卡學院(Ithaca College)、新英格蘭視光學院、阿拉巴馬大學、明尼蘇達大學、南佛羅里達大學和土耳沙奧克拉荷馬大學。

俄亥俄州立大學為此聲明表示，該校「不因族裔或任何其他受保護階層而歧視，PhD課程對所有合格申請者開放」。

最高法院在2023年針對哈佛大學和北卡羅來納大學招生政策，作出禁止大學將種族作為錄取因素的裁決；川普共和黨政府上台後對各校發布的備忘錄，將該裁決的影響力全面擴大。

不過，該備忘錄正面臨美國兩大教師工會的聯邦訴訟。訴訟稱該備忘錄過於模糊，侵犯了教育工作者言論自由權。

教育部 俄亥俄州 川普

上一則

新聞眼／趙樂際出馬 規格不變 細節有別 釋不尋常訊號

下一則

憂聯邦經費被砍 多所大學取消活動、撤回錄取

延伸閱讀

聯邦斷經費 霍普金斯大學裁員2200 10多所大學凍結招聘

聯邦斷經費 霍普金斯大學裁員2200 10多所大學凍結招聘
紐約市議會通過 恢復市民卡即日辦理

紐約市議會通過 恢復市民卡即日辦理
華裔學者返中再+1 鋰電池學者葛善海加入揚州大學

華裔學者返中再+1 鋰電池學者葛善海加入揚州大學
世界大學學科排名出爐 中國這兩高校躋身全球前三

世界大學學科排名出爐 中國這兩高校躋身全球前三

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯