歐盟擬徵美威士忌50%關稅 川普：對歐酒類課200%報復性關稅

川普總統13日針對歐盟聲稱將對美國威士忌徵收50%關稅，加碼威脅表示，美國將對歐洲葡萄酒、香檳和烈酒徵收200%報復性關稅。圖為賓州酒莊銷售的法國葡萄酒。(美聯社) A clerk stocks French wines at a Pennsylvania Fine Wine & Good Spirits in Flourtown, Pa., Thursday, March 13, 2025. (AP Photo/Matt Rourke)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-13，數位典藏序號：20250314032058889】

美國針對進口的全球各國鋼鋁徵收25%關稅 12日生效，歐盟 與加拿大同日宣布對美課徵報復性關稅。川普 13日特別針對歐盟聲稱將對美國威士忌徵收50%關稅，加碼威脅表示，美國將對歐洲葡萄酒、香檳和烈酒徵收200%報復性關稅。

在川普新關稅威脅、全球貿易戰進一步升級的龐大壓力下，已連續三周受創的股市，13日再度暴跌。

歐盟為回應美國鋼鋁關稅，宣布將實施價值280億元的反制關稅措施，4月1日生效；反制措施不只涵蓋鋼鋁，還包括紡織品、家電和農產品。

川普13日在社群媒體發文表示，若歐盟繼續執行對美國威士忌徵收50%關稅，他的貿易戰將進一步升級。川普寫道：「如果不立即取消這項關稅，美國很快就會對法國和其他歐盟國家的所有葡萄酒、香檳和烈酒產品徵收200%關稅。」「這對美國葡萄酒和香檳行業來說，會是件好事。」

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)13日表示，歐盟貿易專員14日將與美國對口通話。她說：「我們不喜歡關稅，因為我們認為關稅就是稅，對企業和消費者都不利。」「我們始終表明會捍衛我們的利益，但我也想強調，我們願意談判。」

法國葡萄酒與烈酒出口商聯合會長皮卡德(Gabriel Picard)表示，美國市場對法國葡萄酒和烈酒出口商的價值約為每年43億元；200%關稅將對該行業造成「沉重打擊」，「如果徵收200%關稅，所有對美出口將全面停止。市場將不復存在。」

川普在反反覆覆中推出的貿易政策，過去數周引發股市動盪，本周損失進一步加劇。史坦普500指數13日下跌77.78點或1.39%，以5521.52點收盤，跌入修正區，較近日歷史收盤高點下跌10.1%。道瓊工業指數下跌537.36點或1.3%，收4萬813.57點，連續第四天下跌。那斯達克指數下跌345.44點或1.96%，收1萬7303.01點。