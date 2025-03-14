我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

川普限制出生公民權行政令被擋 司法部向最高院提緊急申請

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普「限制出生公民權」行政令，拒絕給予2月19日以後出生且父母為非法或暫時入境者公民身分。圖為德州一位無證客母親與在美國出生的女兒玩耍。(美聯社)
川普「限制出生公民權」行政令，拒絕給予2月19日以後出生且父母為非法或暫時入境者公民身分。圖為德州一位無證客母親與在美國出生的女兒玩耍。(美聯社)

川普政府的司法部13日向最高法院提交緊急申請，要求大法官縮小馬里蘭州、麻州和華盛頓州地區法官發出的全國禁令範圍；這三州的聯邦法院先後擋下了川普上任首日簽署的「限制出生公民權」行政命令，還有三家上訴法院也駁回政府的上訴。

司法部主張，下級法院針對出生公民權作出的裁決和禁令，只能在局部地區生效，不該全國一體適用。

川普「限制出生公民權」行政令，拒絕給予2月19日以後出生且父母為非法或暫時入境者公民身分；也禁止美國機構頒發任何承認此類兒童公民身分的文件。

全國目前約有20多州及部分個人和團體針對這項行政命令提告；他們指該命令違反憲法第14修正案接受任何在美國境內出生者為公民的承諾。

但司法部代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)向最高法院大法官提交的緊急申請辯稱，川普「限制出生公民權」行政命令應該對全國所有人生效，個別法官裁決無權對全國生效。

哈里斯希望，最高法院限制下級法院裁決的實施範圍，只局限在對川普命令提告的個人或團體，以及那些住在提出法律挑戰的民主黨州居民。

哈里斯同時請求最高法院，至少允許各政府機構研究川普的「限制出生公民權」行政令，看看往後確實生效時，可以如何實施政策。

最高法院九名大法官有五名是保守派大法官，他們曾對全國性或普及性的禁令，表示擔憂；但最高法院從未對此事作出裁決。

多數法律專家認為，該緊急請求提案注定失敗，不太可能付諸實踐，因為美國憲法第14修正案明確規定，任何在美國出生的人都是美國公民。

哈里斯的緊急申請，需要九名最高法院至少五位大法官投票支持，才能獲得批准。

近年來，總統無論屬於何黨派，都曾對聯邦法官發布的全國禁令表示不滿。最高法院部分大法官也有類似看法，但最高法院迄今尚未對此採取有效約束。

川普 大法官 司法部

上一則

北約秘書長會川普：歐洲將增國防支出 還有很多事可做

下一則

川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻

延伸閱讀

路透民調：56%民眾憂川普與俄羅斯走太近、99%對擴張主義沒興趣

路透民調：56%民眾憂川普與俄羅斯走太近、99%對擴張主義沒興趣
兩個月前曾稱川普關稅戰「沒事」 小摩CEO改口：非好事

兩個月前曾稱川普關稅戰「沒事」 小摩CEO改口：非好事
童子賢以武俠比喻台積電擴張：魏哲家闖少林 川普化身方丈

童子賢以武俠比喻台積電擴張：魏哲家闖少林 川普化身方丈
普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市