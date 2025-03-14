川普限制出生公民權行政令被擋 司法部向最高院提緊急申請

川普「限制出生公民權」行政令，拒絕給予2月19日以後出生且父母為非法或暫時入境者公民身分。圖為德州一位無證客母親與在美國出生的女兒玩耍。(美聯社)

川普 政府的司法部 13日向最高法院提交緊急申請，要求大法官 縮小馬里蘭州、麻州和華盛頓州地區法官發出的全國禁令範圍；這三州的聯邦法院先後擋下了川普上任首日簽署的「限制出生公民權」行政命令，還有三家上訴法院也駁回政府的上訴。

司法部主張，下級法院針對出生公民權作出的裁決和禁令，只能在局部地區生效，不該全國一體適用。

川普「限制出生公民權」行政令，拒絕給予2月19日以後出生且父母為非法或暫時入境者公民身分；也禁止美國機構頒發任何承認此類兒童公民身分的文件。

全國目前約有20多州及部分個人和團體針對這項行政命令提告；他們指該命令違反憲法第14修正案接受任何在美國境內出生者為公民的承諾。

但司法部代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)向最高法院大法官提交的緊急申請辯稱，川普「限制出生公民權」行政命令應該對全國所有人生效，個別法官裁決無權對全國生效。

哈里斯希望，最高法院限制下級法院裁決的實施範圍，只局限在對川普命令提告的個人或團體，以及那些住在提出法律挑戰的民主黨州居民。

哈里斯同時請求最高法院，至少允許各政府機構研究川普的「限制出生公民權」行政令，看看往後確實生效時，可以如何實施政策。

最高法院九名大法官有五名是保守派大法官，他們曾對全國性或普及性的禁令，表示擔憂；但最高法院從未對此事作出裁決。

多數法律專家認為，該緊急請求提案注定失敗，不太可能付諸實踐，因為美國憲法第14修正案明確規定，任何在美國出生的人都是美國公民。

哈里斯的緊急申請，需要九名最高法院至少五位大法官投票支持，才能獲得批准。

近年來，總統無論屬於何黨派，都曾對聯邦法官發布的全國禁令表示不滿。最高法院部分大法官也有類似看法，但最高法院迄今尚未對此採取有效約束。